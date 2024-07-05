Merih Demiral’ın 2 maç ceza aldığı iddia edilmişti! TFF’den yalanlama geldi

Merih'in "Bozkurt işaretiyle" sevinmesi, provokasyon malzemesi yapıldı. Faşizmin kitabını yazan Almanya, şova başladı. Elçimizi Dışişlerine çağırdı. Siyasetçiler, "Ceza verilsin" diye bastırdı. Irkçılık nidaları atıldı. TFF ise UEFA'ya rapor yazdı. "Irkçı değil milliyetçi sembol" diye vurguladı. UEFA Disiplin Komitesi Başkanı'nın Avusturyalı olması da ceza ihtimalini artırdı. Başkan Erdoğan ise Almanya'ya gidip maçı izleme kararı aldı.

İŞA'RET'

Merih, 2 gol attı, Türkiye'yi çeyrek finale taşıdı. Mutluğunu Bozkurt işareti ile paylaştı. Sahada kaybedenler masada ortaya çıktı! UEFA soruşturma açtı. Komitenin başkanlığına da Merih'in bozguna uğrattığı Avusturya'dan bir ismi atadı!



A Milli Futbol Takımımız, Avusturya'yı 2-1'lik skor ile geçerek Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale çıktı. Maçın yıldızlarından biri de Merih Demiral'dı. Milli Takımımıza galibiyeti getiren golleri Merih Demiral attı. Demiral Bozkurt işareti yaparak sevincini paylaştı. UEFA, Merih'e soruşturma başlattı. Gözler UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Komitesi'ne odaklandı. 16 üyeden oluşan komitenin başında Avusturyalı Thomas Partl vardı. 77 yaşında ünlü bir hukukçu olan Partl 2006'dan bu yana komiteye başkanlık yapmaktaydı. TFF'nin hukukçuları Merih Demiral'la ilgili savunmayı UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Komitesi'ne yolladı. Savunmada bozkurt işaretinin siyasi ya da ırkçı değil milliyetçi bir sembol olduğu vurgulandı. Merih'in bu hareketiyle kimseyi hedef almadığı da anlatıldı.

VİZE ÖZEL UYGULAMA

Türk vatandaşları vize almakta zorlanınca Euro 2024 maçlarını yerinde izleyemedi. Bunun üzerine Almanya'nın Türkiye'deki Dış Temsilcilikleri Platformu harekete geçti. Platform, 6 Temmuz'da Berlin'de oynanacak olan Hollanda - Türkiye maçına bileti olan taraftarların vize işlemlerini kısa sürede sonuçlandıracak bir uygulama başlattığını duyurdu...

SKANDAL KIYASLAMA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Merih Demiral'ın Bozkurt işareti yaparak gerçekleştirdiği gol sevincini skandal bir şekilde yorumladı. Terör örgütü PKK'ya desteğini Almanya'nın bile kabul ettiği Deniz Naki'nin gol sevinci ile kıyasladı. CHP Genel Başkanı Özel'in, terör yandaşı Deniz Naki ile Merih Demiral'ı bir tutması sosyal medyada büyük tepki yarattı.

'YÜKSEL' TÜRK

Gözler Merih Demiral'a çevrildi. Ünlü oyuncu ise dün sosyal medya hesabından bir fotoğraf servis etti. Altına yazdığı mesaj ile kaos lobisine adeta mesaj gönderdi: Yüksel Türk! Senin için yüksekliğin hududu yoktur.

TFF BILD'I YALANLADI

Türkiye Futbol Federasyonu, "Alman Bild gazetesinde 'Demiral'a 2 maç ceza verildi' şeklindeki haber gerçeği yansıtmamaktadır. Yarın sabaha (bu sabah) kadar savunma süremiz bulunmaktadır" dedi.

UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin maddesine göre Merih Demiral'a sadece para cezası ya da 1 ila 4 maç men kararı verilmesi gündemde yer alıyor. Nihai kararı UEFA açıklayacak.