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"Sultanbeyli'de ayaklanma çıkaracağız" paylaşımının altından 14 yaşındaki çocuk çıktı! İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Kayseri'deki olaylarla eş güdümlü olarak kaos tetikçileri harekete geçti. Sosyal medyada "Ayaklanış#Türkiye" rumuzlu bir provokatör "Saat 19.00-20.00 arası Sultanbeyli'de ayaklanma çıkarmaya başlayacağız" şeklinde paylaşım yaptı. Paylaşımın 14 yaşındaki bir çocuk tarafından yapıldığı tespit edilirken aynı çocuğun geçici koruma altındaki Suriyelilerin kimlik bilgilerinin paylaştığı da anlaşıldı. Bahse konu çocuk hakkında İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü'nün gerekli işlemleri yaptığı öğrenildi.

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Giriş Tarihi 04 Temmuz 2024, 23:21 Güncelleme 05 Temmuz 2024, 00:29
Sultanbeyli’de ayaklanma çıkaracağız paylaşımının altından 14 yaşındaki çocuk çıktı! İçişleri Bakanlığı’ndan açıklama

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İçişleri Bakanlığı, bir sosyal medya hesabından "Saat 19.00-20.00 arası Sultanbeyli'de ayaklanma çıkarmaya başlayacağız" şeklinde paylaşım yaptığı tespit edilen 14 yaşındaki E.P. hakkında gerekli işlemin yapıldığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca yürütülen çalışmalarda "Ayaklanış#Türkiye" rumuzlu bir sosyal medya hesabından bugün, "Saat 19.00-20.00 arası Sultanbeyli'de ayaklanma çıkarmaya başlayacağız" şeklinde paylaşım yapıldığının görüldüğü belirtildi.

Yapılan incelemede sosyal medya hesabının yöneticisinin 14 yaşındaki E.P. olduğu tespit edildiğinin aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aynı hesaptan geçici koruma altındaki Suriyelilerin kimlik bilgilerinin paylaşıldığı da anlaşılmıştır.

E.P'ye, İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından gerekli işlem yapılmıştır. Ülkemizde karışıklık çıkarmak isteyenlere, provokasyonlarına çocukları alet etmek isteyenleri tek tek yakalayıp adalete teslim edeceğiz.

Konuya ilişkin soruşturma geniş çaplı yürütülmektedir."

Öte yandan Göç İdaresi Başkanlığı da geçici koruma kapsamında bulunan Suriyelilerin kimlik bilgilerinin sızdırıldığı iddialarına ilişkin basın açıklaması yayınladı. Açıklamada, paylaşılan bilgilerin Göç İdaresi başkanlığında bulunan güncel bilgilerle uyuşmadığını ifade ederek soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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