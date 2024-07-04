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Çatışmanın ortasında kalıp vurularak öldü, balkonda oturan kadın da elinden yaralandı

Adana'da alışverişten döndüğü esnada caddede iki kişi arasında çıkan silahlı çatışmanın ortasında kalan Hasan İplikçi, kurşunların hedefi oldu. Kurşunların isabet ettiği İplikçi ağır yaralı halde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, çatışma sırasında evinin balkonunda oturan Necla E. ise elinden yaralandı.

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Giriş Tarihi 04 Temmuz 2024, 23:52 Güncelleme 05 Temmuz 2024, 00:01
Çatışmanın ortasında kalıp vurularak öldü, balkonda oturan kadın da elinden yaralandı

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Adana'da alışveriş sonrası marketten çıkan Hasan İplikçi, caddede iki kişi arasında çıkan silahlı çatışmanın ortasında kaldı. Kurşunların isabet ettiği İplikçi ağır yaralı halde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, çatışma sırasında evinin balkonunda oturan Necla E. ise elinden yaralandı.

ALIŞVERİŞTEN DÖNÜYORDU, ÇATIŞMANIN ORTASINDA KALDI

Olay, saat 20.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi, Şehit Ahmet- Mehmet Oruç Caddesi'nde meydana geldi. Kamuran P., iddiaya göre, motosikletle yaklaştığı husumetlisi Faruk P.'ye cadde ortasında tabancayla ateş açtı. Faruk P.'nin de karşılık vermesiyle silahlı çatışma çıktı. Bu sırada alışverişini bitirip, marketten çıkan Hasan İplikçi, çatışmanın ortasında kaldı.

BALKONDA OTURAN BİR KADIN DA YARALANDI

Çatışmada İplikçi vücudunun çeşitli yerlerinden, evinin balkonunda oturan Necla E. ise elinden yaralandı. Silahlı kavganın tarafları olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan İplikçi, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Elinden yaralanan Necla E. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis, Kamuran P.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Soruşturma devam ediyor.

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