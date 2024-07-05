Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Eylem Tok açıklaması: "Türk yargısından kaçmak olmaz"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Karabük'te ziyaretlerde bulundu. Tunç, Valiliği ziyaret ederek şeref defterini imzaladı. Bakan Tunç, Vali Mustafa Yavuz'dan kentteki çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Ziyaretin ardından açıklama yapan Tunç, Karabük'ün "emeğin, demir çeliğin başkenti" olduğunu söyledi.
EYLEM TOK AÇIKLAMASI
Bakan Tunç, İstanbul'da karıştığı ölümlü trafik kazasından sonra 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur'u ABD'ye kaçıran ve ardından Türkiye'nin talebi üzerine Boston'da yakalanan anne Eylem Tok ve oğlunun Türkiye'ye iade sürecine ilişkin soru üzerine, ABD'de yargılama sürecinin başladığını, anne ve oğlunun tutukluluk hallerinin devam ettiğini hatırlattı.
ABD'deki adli makamlarla görüşmelerinin devam ettiğini aktaran Tunç, şunları kaydetti:
"Gerekli belgeleri, hepsinin çevirilerini yaparak gönderdik ve yine her duruşma sonrasında da ihtiyaç olabilecek birtakım açıklamaları gönderiyoruz yazılı olarak. İade edileceklerini umuyoruz çünkü burada yargılanmalarını istiyoruz. O nedenle buradan yargıdan kaçış olmamalı. Bir kişinin ölümüne ve diğer kişilerin yaralanmasına neden olduktan sonra Türk yargısından kaçmak olmaz. Dolayısıyla biz hemen kırmızı bülten kararlarımızı çıkardık ve iade taleplerimizi gönderdik. Bu kapsamda da yakalama ve tutuklama gerçekleşti. Tutuklama devam ediyor ve sonrasında da iade yargılaması sonrasında da Türkiye'ye gönderileceğini umut ediyoruz."