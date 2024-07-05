Iğdır’da korkunç olay! Çocukları o halde gören köylüler harekete geçti

Olay, öğle saatlerinde merkeze bağlı Asma köyü kırsalında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Rahime-Mehmet Ali Aktaş çiftinin 4 çocuğundan Yunus Emre (17) ve Aziz Aktaş (15), hayvanlarını otlatmak için meraya çıktı. Aniden bastıran sağanak yağış ile birlikte yıldırım düştü.