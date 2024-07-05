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Seyahatsever projesi için başvuruların başladı: "Rota oluşturulsun"

Son dakika haberi! Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençlere GSB yurtlarında ücretsiz konaklama imkanı sunan Seyahatsever projesi için başvuruların başladığını duyurdu.

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Giriş Tarihi 05 Temmuz 2024, 10:53 Güncelleme 05 Temmuz 2024, 10:56
Seyahatsever projesi için başvuruların başladı: Rota oluşturulsun

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençlere GSB yurtlarında ücretsiz konaklama imkanı sunan Seyahatsever projesi için başvuruların başladığını duyurdu.

SEYAHATSEVER İLE HAZIRLIKLAR BAŞLASIN, ROTA OLUŞTURULSUN!

Sosyal medyadan konuyla ilgili bir paylaşım yapan Bak şu ifadeleri kullandı:

Seyahatsever ile Hazırlıklar Başlasın, Rota Oluşturulsun!

Gençlerimiz GSB Yurtları'nda 5 gün ücretsiz konaklayacak, ülkemizin eşsiz güzelliğini keşfederek unutulmaz bir yaz geçirecek.

Başvuru ve detaylı bilgi için; http://seyahatsever.gsb.gov.tr

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