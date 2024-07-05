Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak , gençlere GSB yurtlarında ücretsiz konaklama imkanı sunan Seyahatsever projesi için başvuruların başladığını duyurdu.

SEYAHATSEVER İLE HAZIRLIKLAR BAŞLASIN, ROTA OLUŞTURULSUN!



Sosyal medyadan konuyla ilgili bir paylaşım yapan Bak şu ifadeleri kullandı:

Seyahatsever ile Hazırlıklar Başlasın, Rota Oluşturulsun!

Gençlerimiz GSB Yurtları'nda 5 gün ücretsiz konaklayacak, ülkemizin eşsiz güzelliğini keşfederek unutulmaz bir yaz geçirecek.

Başvuru ve detaylı bilgi için; http://seyahatsever.gsb.gov.tr