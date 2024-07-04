Olena’ya yapay zeka şoku

Yapay Zeka ve deepfake teknolojisinin son kurbanı Ukrayna First Lady'si Olena Zelenska oldu. Komplocular savaşta kullanmak üzere ABD'nin Ukrayna'ya gönderdiği parayla, Olena'nın 4.5 milyon euro'luk ultra lüks bir otomobil aldığı iddiasını ortaya attı. Sosyal medyada paylaşılan bir takım elbiseli orta yaşlı bir adam, otomobilinde oturuyor. Bu kişi, Zelenska'nın Paris'te 4,5 milyon euro'ya ultra lüks bir otomobil aldığını söylüyor. Ancak gerçek saatler sonra ortaya çıktı ve iddianın bir kurgu olduğu anlaşıldı.

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