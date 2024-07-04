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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Astana'da Putin ile bir araya geldi

Başkan Erdoğan, Astana'da Putin ile bir araya geldi. "Ticaret hedefimiz 100 milyar Dolar" dedi... Rus lider de olumlu cevap verdi: Projelerimizi hayata geçireceğiz.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 04 Temmuz 2024 Güncelleme 04 Temmuz 2024, 07:01
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Astana’da Putin ile bir araya geldi

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Erdoğan, Putin ile Sinop Nükleer Enerji Santrali hakkında görüştüğünü belirtti. "Bu konuda ciddi adımlar atabileceğimize inanıyorum. Enerji bakanlarımız temas halinde" dedi. Ayrıca 55 milyar dolarlık ticaret hacmini, 100 milyar dolara çıkarmayı hedeflediğimizi söyledi. Türkiye'ye gelen 7 milyon Rus turistin önemine de dikkat çekti. Böyle devam etmesini istedi.

ASTANA'DA ENERJİ ZİRVESİ
Başkan Erdoğan, Astana'da Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi... "Ticaret hedefimiz 100 milyar dolar" dedi...

Başkan Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi için Kazakistan'ın başkenti Astana'ya gitti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Başkan Erdoğan, basına açık yaptığı konuşmada, "Dostumla, uzun süredir görüşemedik. Telefon diplomasisiyle görüşmelerimiz oldu ama bu arada arkadaşlarımız sürekli irtibat halindeydi" dedi. Türkiye ile Rusya'nın birlikte Akkuyu Nükleer Santrali'ni yaptığını anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:

Tabii bütün arzumuz onu bir an önce devreye almak, bitirebilmek. Sinop Nükleer Enerji Santrali ile ilgili görüşmelerimiz var. Bu konuda ciddi adımlar atabileceğimize inanıyoruz. BOTAŞ ve Gazprom arasındaki ilişkiler samimi bir havada devam ediyor. 55 milyar dolarlık bu hacim bizim için çok çok önemli değil. Bizim hedefimiz 100 milyar doları yakalamaktı. Bu 100 milyar dolara ulaşabileceğimize inanıyorum.
7 milyon Rus turistin Türkiye'ye gelmesini çok önemli. Bu konudaki samimiyetimiz aynı kararlılıkla devam ediyor. Yeter ki Rus turistler Türkiye'den memnun kalsınlar. Destinasyon olarak iyiyiz, güçlüyüz, bunu aynı şekilde de devam ettireceğiz.
Bu arada Putin'i Türkiye'ye davet eden Başkan Erdoğan, "Ben sizleri de en kısa zamanda ülkemde ağırlamayı bekliyorum." ifadelerini kullandı. Putin de Türkiye'ye muhakkak geleceğini söyledi.

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