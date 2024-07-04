Başkan Erdoğan’dan Astana’daki ŞİÖ zirvesinin ikinci gününde yoğun diplomasi! Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Gazze teması...

Başkan Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi için geldiği Kazakistan'ın başkenti Astana'daki ikili temasları kapsamında Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldi. Başkan Erdoğan'dan ŞİÖ zirvesinin ikinci gününde yoğun diplomasi! Erdoğan'ın konakladığı oteldeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti. GAZZE MASADA

Görüşmede Türkiye ile Katar ikili ilişkileri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, Lübnan'a yönelik İsrail tehdidi, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Başkan Erdoğan görüşmede, İsrail saldırganlığının bölgeye yayılmasının tehlikeli olduğunu, İslam dünyası başta olmak üzere uluslararası toplumun buna izin vermemek ve İsrail'i durdurmak için bir an önce adım atması, ortak çalışma yürütmesi gerektiğini belirtti. Başkan Erdoğan, Gazze'deki insani krizin çözülmesi ve bölgeye yardımların kesintisiz ulaştırılması için gayretlerin artırılmasının önemli olduğunu, bu konuda Türkiye'nin çabalarını artırarak devam ettirdiğini söyledi.

ÇİN DEVLET BAŞKANI

Erdoğan, ikili temasları kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi.

Görüşmede Türkiye ile Çin ikili ilişkileri, Ukrayna-Rusya Savaşı, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, küresel ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Erdoğan görüşmede Türkiye'nin Çin ile ilişkilerinin her alanda geliştirilmesi için atılan adımların artarak devam etmesinin hedeflendiğini, bunun iki ülkeye de kazandıracağını ifade etti. FİLİSTİN ÇAĞRISI

Başkan Erdoğan, Ukrayna-Rusya Savaşı ile İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının bölgesel ve küresel düzeyde yayılma tehlikesinin son derece önemli olduğunu, buna karşı uluslararası toplumun etkin tedbirler alması gerektiğini belirtti.

LUKAŞENKO İLE GÖRÜŞTÜ

Erdoğan Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile de görüşme gerçekleşti. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede Türkiye ile Belarus ikili ilişkileri, Ukrayna-Rusya savaşının etkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan görüşmede, Ukrayna-Rusya arasında devam eden savaşı durdurmak için atılması gereken adımlar bulunduğunu, sağlam bir barış zemini inşa edilmesi halinde savaşın durdurulabileceğine inandığını ifade etti. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin barış için çaba göstermeye devam edeceğini, bu konuda her iki tarafla samimi temasların süreceğini belirtti. ASTANA'DA ZİRVE BAŞLADI

Kazakistan'ın başkenti Astana'da "Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 24. Devlet Başkanları Zirvesi" başladı. Kazakistan'ın dönem başkanlığında "ŞİÖ+" formatında gerçekleştirilen zirve, Astana'daki Bağımsızlık Sarayı'nda, ŞİÖ üyesi ülke devlet başkanları konseyi toplantısıyla başladı.