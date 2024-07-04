Başkan Erdoğan’dan Astana’daki ŞİÖ zirvesinin ikinci gününde yoğun diplomasi! Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Gazze teması...

İLK GÜN TEMASLARI PUTİN İLE BAŞ BAŞA GÖRÜŞTÜ
Başkan Erdoğan zirve kapsamında Rusya lideri Vladimir Putin ile baş başa görüştü.
3'LÜ ZİRVE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile üçlü görüşmesinde bölgesel ve küresel konular ve ülkeler arasındaki işbirliği alanları ele alındı.
TOPLANTI BASINA KAPALI
3'lü zirve, Erdoğan'ın konakladığı otelde basına kapalı gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Başkan Erdoğan'ın, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi için geldiği Astana'daki temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şerif ile üçlü görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Üçlü görüşmede, bölgesel ve küresel konular ve ülkeler arasındaki işbirliği alanları ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye-Azerbaycan ve Pakistan'ın birçok alanda atabileceği ortak adımlar olduğunu, bunların üç ülkeye de yararlı olacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşların, çatışmaların ve gerginliklerin baş gösterdiği bir coğrafyada ortaya konacak işbirliklerinin bölgesel ve küresel barışa da hizmet edeceğini belirtti."
Toplantıda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.
HEYETTE KİMLER VAR?
Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir de Kazakistan'a gitti.
ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ NEDİR?
ŞİÖ'nün temeli, 1996'da eski Sovyet Cumhuriyetleri ile Çin sınırında istikrarın sağlanması amacıyla anlaşma imzalamak üzere ilk kez Çin'in Şanghay kentinde bir araya gelen Rusya, Çin, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan liderlerince "Şanghay Beşlisi" adıyla atıldı.
2001'de Özbekistan'ın da aralarında yer almasıyla "Şanghay Beşlisi", Şanghay İşbirliği Örgütü olarak kuruldu. 2017'de Hindistan ve Pakistan, 2022'de İran örgüte dahil oldu.
Belarus, Moğolistan ve Afganistan'ın "gözlemci" olduğu ŞİÖ'de Türkiye, Azerbaycan, Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Katar, Ermenistan, Kamboçya, Kuveyt, Maldivler, Myanmar, Nepal ve Sri Lanka da "diyalog ortağı" olarak bulunuyor.
Avrasya kıtasının yüzde 61'ini kaplayan ŞİÖ, bölgesel işbirliği örgütüdür. Ana işbirliği konusu güvenlik olan ŞİÖ'nün temel hedefleri arasında üye ülkeler arasında karşılıklı güveni güçlendirme, bölgede barış, güvenlik ve istikrarın korunması amacıyla işbirliğini geliştirme, terörle ortak mücadele, ekonomik işbirliğini geliştirme, kültürel etkileşimi artırma yer alıyor.
ŞİÖ Genel Sekreterliği, Çin'in başkenti Pekin'de bulunurken; ŞİÖ Bölgesel Terörle Mücadele Kuruluşu da Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te faaliyet gösteriyor.
ÇİÇEKLERLE KARŞILAMA
Erdoğan'ı, Nursultan Nazarbayev Uluslararası Havalimanı'nda, Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov, Kazakistan Sağlık Bakanı Akmaral Alnazarova, Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Alibek Bakayev, Astana Belediye Başkanı Jenis Kasımbek ve Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu karşıladı.
BİRÇOK KONU MASADA OLACAK
"Çok Taraflı Diyaloğun Güçlendirilmesi: Sürdürülebilir Barış ve Kalkınma İçin Çabalamak" başlığıyla yapılacak zirvede ana gündem, mevcut uluslararası ve bölgesel sorunların çözümünde ŞİÖ'nün rolünün güçlendirilmesi olacak.
Zirvede bölgesel güvenlik, altyapı, enerji, çevre, sağlık, turizm, eğitim, dijitalleşme, ulaşım ve lojistik konuları, siyasi, ticari, ekonomik, kültürel ve insani işbirliğini görüşülecek.
Bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alınacağı toplantıda Gazze'deki son durum da masada olacak. Zirvede Başkan Erdoğan'ın yanı sıra üye ülkeler Kazakistan, Çin, Rusya, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, İran, Hindistan ve Pakistan'dan devlet ile hükümet başkanlarının katılacak.
Zirveye gözlemci ve diyalog ortağı olarak Belarus, Moğolistan, Azerbaycan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkmenistan liderleri de iştirak edecek.
Zirve sonrası ŞİÖ'nin güncel uluslararası ve bölgesel meselelerdeki tutumu ile geleceğe yönelik çalışmaların yer alacağı Astana Deklarasyonu ile "2035 ŞİÖ Kalkınma Stratejisi" ve "2030 ŞİÖ Enerji İşbirliğini Geliştirme Stratejisi"nin de dahil olduğu çeşitli alanlarda 20'den fazla belgenin kabul edilmesi planlanıyor. Zirvede, gözlemci statüsünde yer alan Belarus'un ŞİÖ'ye tam üye olmasına yönelik karar alınması bekleniyor.
BAKAN BAYRAKTAR'DAN MEGA ŞEBEKE ÖNERİSİ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Enerji Bakanları Toplantısı'nda ŞİÖ çatısı altında "mega şebeke" üzerinde çalışacak teknik düzeyde bir çalışma grubunun kurulmasını önerdi.