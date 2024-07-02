KABİNE TOPLANTISI KARARLARI 2024 || 2 Temmuz bugün Kabine Toplantısı kararları neler? Enflasyon, memur-emekli zammı, kamuda tasarruf...

2 Temmuz 2024 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı kararları için arştırmalar hızlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuoyuyla paylaştığı açıklamalarda kritik kararları açıklayacak.
2 Temmuz 2024 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı kararları için arştırmalar hızlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuoyuyla paylaştığı açıklamalarda kritik kararları açıklayacak.
KABİNE TOPLANTISI KARARLARI VE SONUÇLARI
Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları açıklanınca haberimizde yer alacaktır. Toplantı sonrasında alınan kararlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.
KABİNE TOPLANTISI KONULARI
🔴 ENFLASYON RAKAMLARI MASADA
Toplantının ana gündemini memur maaş zamları ile emekli maaşları oluşturacak.
🔴 KAMUDA TASARRUF PAKETİ GÖRÜŞÜLECEK
Enflasyonu kontrol altına almak için Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca hazırlanan Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'ne ilişkin uygulamalar ve yeni vergi paketi görüşülecek başlıklar arasında yer alacak. Önümüzdeki günlerde Meclis'e gelmesi beklenen yeni vergi paketi hakkındaki detayların görüşülmesi ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de sunum yapması bekleniyor.
🔴 KAYSERİ'DEKİ OLAYLAR
Kayseri'de önceki gün yaşanan olayların Kabine Toplantısı'nda görüşülmesi bekleniyor. Yaşananlara karşı alınacak önlemler ve atılacak adımlar değerlendirilecek.
🔴 ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE
İzmir ve Balıkesir'deki orman yangınları da Kabine gündeminde olacak. Orman yangınlarına erken müdahale ve yangınların önlenmesi için alınan önlemler masaya yatırılacak.