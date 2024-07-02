KABİNE TOPLANTISI KARARLARI 2024 || 2 Temmuz bugün Kabine Toplantısı kararları neler? Enflasyon, memur-emekli zammı, kamuda tasarruf...

🔴 KAMUDA TASARRUF PAKETİ GÖRÜŞÜLECEK

Enflasyonu kontrol altına almak için Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca hazırlanan Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'ne ilişkin uygulamalar ve yeni vergi paketi görüşülecek başlıklar arasında yer alacak. Önümüzdeki günlerde Meclis'e gelmesi beklenen yeni vergi paketi hakkındaki detayların görüşülmesi ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de sunum yapması bekleniyor.

🔴 KAYSERİ'DEKİ OLAYLAR

Kayseri'de önceki gün yaşanan olayların Kabine Toplantısı'nda görüşülmesi bekleniyor. Yaşananlara karşı alınacak önlemler ve atılacak adımlar değerlendirilecek.