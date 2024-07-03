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Eşi benzeri olmayan görüntü! Marmaray milli maçı izlemek için durdu! O anlar anbean kamerada

İstanbul Bakırköy'de seyir halindeki Marmaray treni durarak dev ekranda maç izleyen taraftarlara eşlik etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Giriş Tarihi 03 Temmuz 2024, 09:09 Güncelleme 03 Temmuz 2024, 09:21
Eşi benzeri olmayan görüntü! Marmaray milli maçı izlemek için durdu! O anlar anbean kamerada

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A Milli Futbol Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Son 16 Turu'nda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Bakırköy Sanatçılar Parkı'nda maç izleyen taraftarların yanında Marmaray'ı durduran makinist, bir süre müsabakayı seyretti.

Marmaray makinisti milli coşkuya ortak oldu

Kısa süre sonra hareket eden makinist, vatandaşlara korna çalarak seferine devam etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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