Eşi benzeri olmayan görüntü! Marmaray milli maçı izlemek için durdu! O anlar anbean kamerada

A Milli Futbol Takımı , Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Son 16 Turu'nda Avusturya 'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Marmaray makinisti milli coşkuya ortak oldu

Bakırköy Sanatçılar Parkı'nda maç izleyen taraftarların yanında Marmaray 'ı durduran makinist, bir süre müsabakayı seyretti.

Kısa süre sonra hareket eden makinist, vatandaşlara korna çalarak seferine devam etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.