Milliler uçak fiyatlarını da uçurdu! Berlin biletleri fırladı

YENİ DURAK BERLİN Çeyrek finalde rakibiz Hollan'da... Türkiye, cumartesi günü saat 22'de yarı final mücadelesi için Berlin 'de Hollanda ile karşılaşacak.

BİLET FİYATLARI FIRLADI

Millerin sahada verdiği mücadeleyi ateşleyen en büyük güç olan taraftarlarımız da her maç tribündeki yerini alıyor.