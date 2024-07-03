Milliler uçak fiyatlarını da uçurdu! Berlin biletleri fırladı

A Milli Futbol Takımımızın Avrupa'da estirdiği rüzgar bilet fiyatlarını da uçurdu.
ÇEYREK FİNALDEYİZ
Millilerimiz, Almanya'nın ev sahipliğinde yapılan 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Merih Demiral'ın attığı gollerle Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.
YENİ DURAK BERLİN
Çeyrek finalde rakibiz Hollan'da... Türkiye, cumartesi günü saat 22'de yarı final mücadelesi için Berlin'de Hollanda ile karşılaşacak.
BİLET FİYATLARI FIRLADI
Millerin sahada verdiği mücadeleyi ateşleyen en büyük güç olan taraftarlarımız da her maç tribündeki yerini alıyor.