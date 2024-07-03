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MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyinde PKK provokasyonu! Dergele köyünü ateşe verdiler: Teröristler ne yaparsa yapsın, kendilerini bekleyen sondan kurtulamayacak!

MSB'den yapılan son dakika açıklamasında PKK'lı teröristlerin köylerdeki mühimmatları patlattığı ifade edildi. Yapılan açıklamada "Teröristler ne yaparsa yapsın, kendilerini bekleyen sondan kurtulamayacak!" denildi.

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Giriş Tarihi 03 Temmuz 2024, 12:51 Güncelleme 03 Temmuz 2024, 13:09
MSB duyurdu! Irak’ın kuzeyinde PKK provokasyonu! Dergele köyünü ateşe verdiler: Teröristler ne yaparsa yapsın, kendilerini bekleyen sondan kurtulamayacak!

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Ormanları yakarak gizlenmeye çalışan teröristlerde büyük panik yaşanırken şimdi de köylerdeki mühimmat depolarını havaya uçurdu.

MSB'den yapılan son dakika açıklamasında PKK'lı teröristlerin köylerdeki mühimmatları patlattığı ifade edildi. Yapılan açıklamada "Teröristler ne yaparsa yapsın, kendilerini bekleyen sondan kurtulamayacak!" denildi.

Dergele köyünü ateşe verdiler!

Yapılan açıklama şu şekilde:

PKK'LI TERÖRİSTLER ŞİMDİ DE KÖYLERDEKİ MÜHİMMAT DEPOLARINI PATLATIYOR

Irak'ın kuzeyindeki köylere giren ve sivilleri kalkan yaparak birliklerimize havan atışı yapan teröristler, yerlerinin tespit edilememesi için ormanları ateşe vermeye başlamıştı. Her türlü alçakça plana rağmen kaçacak yerleri olmadığını anlayan PKK'lı teröristler, şimdi de Dergele ve Miska köylerindeki mühimmat depolarını havaya uçurdu. Köylülerin hayatını hiçe sayarak köy içindeki mühimmat depolarını patlatan teröristler, Dergele köyünü ise tamamen ateşe verdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ise masum sivillere, çevreye ve doğaya zarar gelmemesi için operasyonlarına dikkatli şekilde devam ediyor.

Teröristler ne yaparsa yapsın, kendilerini bekleyen sondan kurtulamayacak!

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