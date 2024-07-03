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Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 240 kilo eroin ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Gümrük Kapısı'ndaki TIR'da yapılan aramada, 240 kilo eroin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi 03 Temmuz 2024, 08:35 Güncelleme 03 Temmuz 2024, 08:35
Gürbulak Gümrük Kapısı’nda 240 kilo eroin ele geçirildi

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'ye giriş için Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'na gelen TIR, riskli görülerek takip altına alındı.

Araçda, X-Ray taramasında şüpheli alanlar tespit edilmesi üzerine, Gümrük Muhafaza ekiplerince detaylı arama ve kontroller yapıldı.

TAM 240 KİLO
Aramada, TIR'ın farklı noktalarına gizlenmiş vaziyette yaklaşık 240 kilo eroin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

TIR sürücüsü gözaltına alınırken, Doğubeyazıt Cumhuriyet Savcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

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