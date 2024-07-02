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TRT TABİİ CANLI || 2 Temmuz 2024 Türkiye-Avusturya maçı canlı yayın TABİİ İZLE linki ve ekranı!

Türkiye - Avusturya maçını TRT Tabii üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz. TRT Tabii platformu, TRT'nin tüm kanallarını canlı olarak sunan dijital bir platformdur ve ücretsiz üyelikle kullanılabilir. Maç saatinde şifreli yayına geçiş yapılmadan izleyebilirsiniz.

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Giriş Tarihi 02 Temmuz 2024, 20:51 Güncelleme 02 Temmuz 2024, 20:51
TRT TABİİ CANLI || 2 Temmuz 2024 Türkiye-Avusturya maçı canlı yayın TABİİ İZLE linki ve ekranı!

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Türkiye - Avusturya maçını izlemek için TRT Tabii canlı yayın ekranına giderek üye olmanız yeterlidir. TRT'nin internet sitesinden ve uydu frekansları üzerinden de maçları şifresiz olarak takip edebilirsiniz.

TÜRKİYE AVUSTURYA MAÇI CANLI İZLE

https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1 adresinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

TABİİ ÜYE GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ

TABİİ NASIL İZLENİR, ÜCRETLİ Mİ, ŞİFRELİ Mİ?

Platform ücretsiz olarak kullanılıyor.

TRT Tabii dijital platformu için internet sitesine tıklayarak ve mail ile üye olarak izleyebilirsiniz. Aşağıdaki linke tıklayarak kaydınızı oluşturabilirsiniz.

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