Başkan Erdoğan’dan Bizim Çocuklar’a tebrik mesajı: Şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Son 16 Turu'nda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.



Türkiye'ye turu getiren golleri 1 ve 58'inci dakikada Merih Demiral kaydetti. Avusturya'nın tek golü ise 66'ncı dakikada Grillitsch'ten geldi. Bu sonucun ardından Türkiye, çeyrek finalde Hollanda ile eşleşti. Avusturya ise turnuvaya veda etti.







BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK MESAJI



Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından A Milli Takımı tebrik etti. Erdoğan paylaşımında, "Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Avusturya'yı yenerek çeyrek finale yükselen A Millî Futbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Bizim Çocuklar'a şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum" dedi.