SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başkan Erdoğan'dan Bizim Çocuklar'a tebrik mesajı: Şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum

Başkan Erdoğan, EURO 2024'te Avusturya'yı yenerek çeyrek finale yükselen A Milli Takımı tebrik etti. Başkan Erdoğan paylaşımında, "Bizim Çocuklar'a şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 03 Temmuz 2024, 00:08 Güncelleme 03 Temmuz 2024, 00:38
Başkan Erdoğan’dan Bizim Çocuklar’a tebrik mesajı: Şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Son 16 Turu'nda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

VİYANA KUŞATMASI 2024: Türkiye Avusturyayı 2-1 yenerek EURO 2024te çeyrek finale yükseldiVİYANA KUŞATMASI 2024: Türkiye Avusturyayı 2-1 yenerek EURO 2024te çeyrek finale yükseldi


Türkiye'ye turu getiren golleri 1 ve 58'inci dakikada Merih Demiral kaydetti. Avusturya'nın tek golü ise 66'ncı dakikada Grillitsch'ten geldi. Bu sonucun ardından Türkiye, çeyrek finalde Hollanda ile eşleşti. Avusturya ise turnuvaya veda etti.



BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK MESAJI

Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından A Milli Takımı tebrik etti. Erdoğan paylaşımında, "Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Avusturya'yı yenerek çeyrek finale yükselen A Millî Futbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Bizim Çocuklar'a şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
VİYANA KUŞATMASI 2024: Türkiye Avusturya’yı 2-1 yenerek EURO 2024’te çeyrek finale yükseldi
Merih Demiral EURO 2024’te Avusturya’ya attığı golle tarihe geçti! İşte kırdığı rekor
Arda Güler’e Avusturyalılardan Viyana Kuşatması!
Sosyal medya üzerinden nefret pompalayan provokatör Aykırı Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak gözaltına alındı
Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan’dan flaş açıklamalar! Kirli provokasyonlara sert tepki: Bayrağımıza uzanan elleri kırmasını biliriz
Leipzig’de Türk akını! Türkiye- Avusturya maçı öncesi büyük coşku! İşte o renkli anlar...
İstanbul’da provokasyon: Lüks restoranı bastı Arap iş insanlarına bıçak salladı! Saldırgan tutuklandı
10 ay sonra kritik zirve! Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Astana’da görüşecek
Galatasaray’a Belçika çikolatası! Yıldız ismi Mertens ve Batshuayi ikna edecek
TikTok’ta Kim Jong Un rüzgarı: Propoganda şarkısı viral oldu! ABD panikte: Gençler komünist şarkılarında dans ediyor
MİT’ten PKK/KCK’nın İsveç yapılanmasına darbe: Zozan Baransson Mardin Nusaybin’de yakalandı
MEMUR VE EMEKLİ ZAMMINA 3 FARKLI TAHMİN! %20.06-20.34-21.11 oranlarıyla Temmuz zammı hesaplaması
Jeffrey Epstein davasında jüri kayıtları ilk kez ortaya çıktı: 200 sayfalık tecavüz belgesi, kan donduran detaylar! İşte pedofili adasında yaşananlar…
Avrupa bu takası konuşacak! Fenerbahçe İrfan Can Kahveci’ye karşılık o yıldızı getiriyor
Sinan Ateş davasında ilk ifadeler! Tetikçiden şok sözler: MHP’den iki, üç isim ver seni kurtaralım | Duruşmanın ikinci gününde tansiyon yüksek
SON DAKİKA