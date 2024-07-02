MİT’ten PKK/KCK’nın İsveç yapılanmasına darbe: Zozan Baransson Mardin Nusaybin’de yakalandı

EYLEMLERİ İNKAR ETTİ

PKK/KCK tarafından İsveç'in NATO'ya üyelik sürecini protesto etmek amacıyla ülkede gerçekleştirilen eylemleri organize eden grupta yer alan Zozan Baransson, gözaltı sürecinde PKK/KCK ile olan ilişkisini ve örgüt için düzenlediği faaliyetleri inkar etti.

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