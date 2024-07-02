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MİT'ten PKK/KCK'nın İsveç yapılanmasına darbe: Zozan Baransson Mardin Nusaybin’de yakalandı

Son dakika haberi! Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Mardin İl Jandarma Komutanlığının ortak operasyonuyla, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde İsveç kadın yapılanması sorumlularından İsveç vatandaşı Zozan Baransson Mardin'de yakalanarak, sınır dışı edildi.

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Giriş Tarihi 02 Temmuz 2024, 15:38 Güncelleme 02 Temmuz 2024, 16:01
MİT’ten PKK/KCK’nın İsveç yapılanmasına darbe: Zozan Baransson Mardin Nusaybin’de yakalandı

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Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü PKK/KCK üyelerine yönelik operasyonlarına devam ediyor.

MİT'ten PKK/KCK'nın İsveç yapılanmasına darbe

MARDİN'DE NUSAYBİN'DE YAKALANDI
MİT ve Mardin İl Jandarma Komutanlığı'nın ortak yürüttüğü operasyon sonucu, PKK/KCK İsveç kadın yapılanması sorumlularından İsveç Vatandaşı Zozan Baransson'ı Mardin/Nusaybin'de yakaladı.

SINIR DIŞI EDİLDİ
Terör örgütüne yönelik yürütülen hassas operasyon neticesinde uzun süredir takip edilen Zozan Baransson gözaltına alınarak sınır dışı edildi.

EYLEMLERİ İNKAR ETTİ
PKK/KCK tarafından İsveç'in NATO'ya üyelik sürecini protesto etmek amacıyla ülkede gerçekleştirilen eylemleri organize eden grupta yer alan Zozan Baransson, gözaltı sürecinde PKK/KCK ile olan ilişkisini ve örgüt için düzenlediği faaliyetleri inkar etti.

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