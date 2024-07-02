CHP’li Adana Büyükşehir Belediyesi’ndeki rüşvet operasyonunda flaş gelişme! İşte istenen cezalar

7 İLE 19 YIL ARASINDA HAPİSLERİ İSTENİYOR

Savcı, sanıklardan Sızlı, Tutuş, Mehmet D., Dizidar, Aydoğan ve Oğulhan'ın, kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak suçlarından 7'şer yıl, rüşvet almak, vermek suçundan ise 12'şer yıl olmak üzere toplam 19'ar yıla kadar, diğer sanıkların ise kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmaktan 7'şer yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmalarını talep etti.