CHP’li Adana Büyükşehir Belediyesi’ndeki rüşvet operasyonunda flaş gelişme! İşte istenen cezalar

Soruşturmasını tamamlayan cumhuriyet savcısı, 12 sanıkla ilgili, 'Kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak, rüşvet vermek, rüşvet almak' suçlarından iddianame hazırladı. Adana 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen 27 sayfadan oluşan iddianame, incelemenin ardından kabul edildi.
7 İLE 19 YIL ARASINDA HAPİSLERİ İSTENİYOR
Savcı, sanıklardan Sızlı, Tutuş, Mehmet D., Dizidar, Aydoğan ve Oğulhan'ın, kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak suçlarından 7'şer yıl, rüşvet almak, vermek suçundan ise 12'şer yıl olmak üzere toplam 19'ar yıla kadar, diğer sanıkların ise kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmaktan 7'şer yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmalarını talep etti.
İddianamede, emniyet müdürlüğüne yapılan ihbara, ihalelerle ilgili alınan bilirkişi raporuna, dijital materyallerin incelenmesine, fesat karıştırıldığı iddia edilen 11 ihale ve rüşvet bilgilerine, WhatsApp yazışmalarıyla sanıkların savunmalarına yer verildi. Tüm sanıklar ise savunmalarında suçlamaları kabul etmedi.