İmzalar atıldı! Türkiye ile BAE arasında yeni işbirliği

Bu kapsamdaki mutabakat zaptı ise Bakanlık adına Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Ayşegül Yıldırım Kara ile Vakfın Genel Müdürü Mohammed Ateeq Al Falahi tarafından imzalandı.

Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Zayed Bin Sultan Al Nahyan Hayırsever ve İnsani Yardım Vakfı arasında İstanbul 'da Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi'nin yeniden inşası, bakımı ve geliştirilmesine ilişkin işbirliğine de gidildi.

Bakan Göktaş, burada yaptığı konuşmada, Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye arasındaki işbirliğinin köklü bir ilişkiye dayandığını söyledi.

Çocuklar için ne yapılsa az olacağını vurgulayan Göktaş, şöyle devam etti:

"Bu minvalde saygıdeğer Hanımefendinin öncülüğünde iki imzayı atmaktan büyük memnuniyet ve gurur duyuyorum. İkili işbirliğimizin artarak devam etmesini temenni ediyorum. Sosyal hizmetler konusunda yapacağımız işbirlikleriyle önemli adımlar atacağımıza inanıyorum. Engelli, yaşlı, kadınlar, çocuklar için ne yapsak, hakikaten azdır. İnşallah işbirliklerimizin bir başlangıcı olur ve devamının da geleceğini ümit ediyorum."

BAE Toplumsal Kalkınma Bakanı Shamma bint Suhail Faris Al Mazrouei de bu işbirliği sayesinde Türkiye ile çok önemli bir yol kat edildiğini belirterek, anlaşmanın iki ülke için de hayırlı olmasını diledi.

ANLAŞMALAR NE İÇERİYOR?

İki bakanlık arasındaki sosyal hizmetler alanında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı kapsamında, aile ve kadının güçlendirilmesi, kadınların istihdamına yönelik politikaların geliştirilmesi, engelli bireylerin toplumsal hayata tam ve etkin katılımının sağlanması, aktif yaşlanmanın teşvik edilmesi, aileler, kadınlar, çocuklar, engelliler ve yaşlılara sunulan sosyal hizmetlerin geliştirilmesi, etkinliğinin artırılması için bilgi, tecrübe ve iyi uygulama örnekleri paylaşılacak.

İstanbul'da Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi'nin yeniden inşası, bakımı ve geliştirilmesine ilişkin mutabakat zaptıyla da kampüs içerisinde bulunan rehabilitasyon merkezi, çocuk evleri sitesi, spor merkezi, peyzaj ve altyapısı ile cami restorasyonunun yapılması, bir bilim ve teknoloji kampüsünün inşa edilmesi öngörülüyor.