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Başkan Erdoğan talimat verdi harekete geçildi! Sigarasız nesil için yeni düzenleme

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sigara konusundaki hassasiyeti tüm çevreler tarafından biliniyor. Sigara kullanımının çok küçük yaşlara düşmesinin üzerine Başkan Erdoğan talimat verdi. Sağlık Bakanlığı'na sunulacak taslakta belirlenecek bir tarihin esas alınması ve bu tarihten sonra doğan kuşaklara sigara satışının yasaklanması yer alacak. Bu sayede gençlerin sigara kullanımı engellenecek.

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Giriş Tarihi 02 Temmuz 2024, 11:27 Güncelleme 02 Temmuz 2024, 12:00
Başkan Erdoğan talimat verdi harekete geçildi! Sigarasız nesil için yeni düzenleme

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Son dakika haberi! Yasa teklifinin taslak metnine hazırlık için ilgili kurum ve kuruluşlarda çalışmalara başlandı.

Sağlık Bakanlığı'na sunulacak taslakta, halk sağlığını korumakla yükümlü kurum ve kuruluşlar arasında yapılacak görüşmeler neticesinde belirlenecek bir tarihin esas alınması ve bu tarihten sonra doğan kuşaklara sigara satışının yasaklanması yer alacak.

ÖMÜR BOYU
Sabah'ta yer alan habere göre, Yasanın çıkacağı tarihe bağlı olarak 2009 sonrasında doğan nesillere sigara ve tütün ürünü satışının ömür boyu yasaklanması ele alınacak.

Üzerinde çalışılacak diğer konu ise tütün, tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanunu'nda değişikliğe gidilmesi olacak.

Tütün şirketlerinin sigara izmaritlerini temizlemek için çöp vergisi ödemesi gündeme gelecek. Düzenleme için yeni yasama dönemde çalışmalara başlanacak.

AYNI UYGULAMA İNGİLTERE'DE DE VAR
İngiltere'de de geçtiğimiz Nisan ayında yeni neslin hayat boyu sigaraya erişimini yasaklayacak tasarı parlamentoda onaylandı.

Böylece "sigarasız nesil" yaratma girişimi kapsamında, 1 Ocak 2009'dan sonra doğanlara sigara satışı yasaklandı.

Salı akşamı onaylanan yasa ile bu yıl 15 yaşına giren çocuklar, hayatları boyunca sigara alamayacak.

Avam Kamarası'nda yasa tasarısı 383 milletvekilinin onayıyla geçti, 67 milletvekili yasaya karşı çıktı.

Yasa iktidardaki Muhafazakar Parti içinde tartışma yaratmıştı.

BBC'ye konuşan bazı Muhafazakar Partili vekiller, yasayı desteklemeyeceklerini söylemişti.

İktidar partisi parlamentodaki oylama sırasında vekillerin istedikleri oyu kullanmakta özgür olacağını vurguladı.

Buna karşın yasanın ana muhalefetteki İşçi Partisi ve Liberal Demokrat Parti vekillerinin oylarıyla geçmesi bekleniyordu.

100 STERLİN CEZA KESME YETKİSİ
Yasa sigara içmeyi değil, sigara ürünlerinin satışının yasaklanmasını içeriyor.

Tütün kullanımı, İngiltere'de önlenebilir ölüm sebepleri arasında en başta yer alıyor. Uzun dönemli kullanıcıların yaklaşık üçte ikisi hayatını kaybediyor ve bu da yıllık 80 bin ölüme karşılık geliyor.

Kalp krizi, felç, akciğer kanseri gibi sigara kullanımına bağlı nedenlerle hemen hemen her dakika bir kişi hastaneye yatırılıyor.

Sağlık Bakanı Victoria Atkins yasa ile binlerce hayat kurtarılacağı gibi İngiltere'deki sağlık sistem üzerindeki baskının da azalacağını savundu.

Atkins, "Gerçek şu ki tütün kullanımının güvenli bir seviyesi yok. Gerçekten çok zararlı ve bu nedenle gelecek nesilleri korumak için bu adımı atıyoruz" dedi.

Yasa ile sahada kontrol yapacak yetkililere, çocuklara tütün ya da elektronik sigara sattığı tespit edilen marketlere anında 100 sterlin ceza kesme yetkisi tanınıyor.

Bu cezalardan elde edilecek gelir, yasanın işlerliğini sıkılaştırmak için kullanılacak.

Yasa elektronik sigaraları da daha az cazip hale getirmeyi de amaçlıyor.

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