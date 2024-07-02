Başkan Erdoğan imzaladı: Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de

Ulaştırma Bakanlığında Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına Aziz Aksu ve Ömrüye Ayan'ın atamaları yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyeliklerine, 633 sayılı Kanunun 6'ncı maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'ncü maddeleri gereğince Musa Coşkun, Hüseyin Küçük, Abdullah Refik Acar, Osman İyişenyürek ve İbrahim Noğman atandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan İş Müfettişliğine, yapılan yeterlilik sınavında başarı gösteren İş Müfettiş Yardımcısı Hüseyin Kasay, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'ncü maddeleri gereğince atandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan İş Müfettişliğine, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 37'nci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci maddesi gereğince Tuğba Yiğit atandı.

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Yürütme Kurulu Üyeliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 683'üncü maddesi gereğince İbrahim Dinçer ve Abdullah Buğrahan Karaveli atandı.

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince İlker Ilgın atandı.

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Taha Arvas atandı.

Ayıca, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8'inci maddesi, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 408'inci maddesi gereğince, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Okan Süler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Ali İbrahim Gür, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Ali Doğan, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Selçuk Erdal Günal ve Abdullah Karaboyacı, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Melek Görmezoğlu, Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliğine Cebrail Yılmazer, Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Mahmut Sütcü, Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Emek Günaydın, Türkiye Elektromekanik Sanayi AŞ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Murat Erinç Bayrakcı, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Onur Akın, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Barış Can ve Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Bengü Aytekin atandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliğe, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Müfettiş Sıdık Akkılıç atandı. Ticaret Bakanlığında açık bulunan Strateji Geliştirme Başkanlığına Adil Yıldırım getirildi.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince İsmail Çağlar atandı.