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Başkan Erdoğan'dan Temmuz'da yoğun diplomasi trafiği! AK Parti Kızılcahamam kampı, Putin ile görüşme, NATO zirvesi, Şuşa...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yoğun diplomasi trafiğine Temmuz ayında da devam ediyor. Mesaisine bugün AK Parti'nin Kızılcahamam kampıyla başlayacak olan Erdoğan Astana, Şuşa ve Washington’da 3 önemli zirveye katılacak.

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Giriş Tarihi 01 Temmuz 2024, 08:46 Güncelleme 01 Temmuz 2024, 08:58
Başkan Erdoğan’dan Temmuz’da yoğun diplomasi trafiği! AK Parti Kızılcahamam kampı, Putin ile görüşme, NATO zirvesi, Şuşa...

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yoğun mesaisini yaz aylarında ara vermeden sürdürüyor. Erdoğan, bir yandan yurt dışı ziyaretlerini gerçekleştirirken diğer yandan yurt içindeki siyaset trafiğine de ağırlık verecek.

Temmuz ayı mesaisine AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı ile başlayacak olan Erdoğan, kampta belediye başkanlarına hitap edecek, istişare ve değerlendirmelerde bulunacak. Erdoğan'ın AK partililerle yapacağı bu toplantının ardından salı günü Kabineye başkanlık etmesi bekleniyor.

PUTİN İLE GÖRÜŞECEK
Diplomasi turunun ilk durağı ise Astana olacak. Erdoğan, 3-4 Temmuz'da Türkiye'nin "diyalog ortağı" olduğu Şanghay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak; zirve marjında toplantıya katılan liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Milliyet'te yer alan habere göre, Erdoğan bu kapsamda en kritik görüşmeyi Rusya Devlet Başkanı Putin ile yapacak. Zirve öncesinde Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın, Rusya Devlet Başkanlığı Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev ile görüşmesi ve ardından yaptığı "Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesine olumlu yaklaştığını" açıklaması gündemi hareketlendirdi.

6 TEMMUZ'DA ŞUŞA'DA
Erdoğan, 6 Temmuz'da ise Azerbaycan'ın Şuşa kentinde düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'ne iştirak edecek.

NATO ZİRVESİ'NE KATILACAK
Erdoğan'ın diplomasi trafiğinin en önemli duraklarından biri ABD olacak. 9-11 Temmuz tarihlerinde başkent Washington'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak olan Erdoğan'ın, başta ABD Başkanı Biden olmak üzere ittifak üyesi ülkelerin liderleriyle çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor.

SON DURAK KKTC
Erdoğan'ın 18 Temmuz'da İngiltere'de düzenlenecek Avrupa Siyasi Topluluğu 4. Toplantısı'na katılım durumu henüz netlik kazanmazken, temmuz ayındaki yoğun programın son durağı KKTC olacak.

KIZILCAHAMAM KAMPI BAŞLADI
AK Parti'nin Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlediği 'Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Kampı' dün başladı. 3 gün sürecek kampta, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan belediye başkanlarına hitap edecek. Başkan Erdoğan'ın konuşmasının ardından genel istişare ve değerlendirme yapılacak. Kampta, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da birer sunumu olacak.

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