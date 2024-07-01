Başkan Erdoğan’dan Temmuz’da yoğun diplomasi trafiği! AK Parti Kızılcahamam kampı, Putin ile görüşme, NATO zirvesi, Şuşa...

Temmuz ayı mesaisine AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı ile başlayacak olan Erdoğan, kampta belediye başkanlarına hitap edecek, istişare ve değerlendirmelerde bulunacak. Erdoğan'ın AK partililerle yapacağı bu toplantının ardından salı günü Kabineye başkanlık etmesi bekleniyor.

PUTİN İLE GÖRÜŞECEK

Diplomasi turunun ilk durağı ise Astana olacak. Erdoğan, 3-4 Temmuz'da Türkiye'nin "diyalog ortağı" olduğu Şanghay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak; zirve marjında toplantıya katılan liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Milliyet'te yer alan habere göre, Erdoğan bu kapsamda en kritik görüşmeyi Rusya Devlet Başkanı Putin ile yapacak. Zirve öncesinde Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın, Rusya Devlet Başkanlığı Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev ile görüşmesi ve ardından yaptığı "Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesine olumlu yaklaştığını" açıklaması gündemi hareketlendirdi.