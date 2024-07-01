Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden "Suriyeli bir sığınmacı savaş başlasın dedi" paylaşımına ilişkin açıklama

Kayseri Melikgazi'de Suriye uyruklu bir kişinin, 7 yaşındaki Suriyeli çocuğu taciz ettiği iddiası üzerine sokaklar karıştı. Sosyal medya hesapları üzerinden provokasyon içerikli paylaşımlara ilişkin Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi.