Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden "Suriyeli bir sığınmacı savaş başlasın dedi" paylaşımına ilişkin açıklama

Kayseri Melikgazi'de Suriye uyruklu bir kişinin, 7 yaşındaki Suriyeli çocuğu taciz ettiği iddiası üzerine sokaklar karıştı. Sosyal medya hesapları üzerinden provokasyon içerikli paylaşımlara ilişkin Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi sosyal medya hesabı üzerinden, "Bazı sosyal medya hesaplarından, "Suriyeli bir sığınmacı savaş başlasın dedi" başlığıyla paylaşılan görüntüler provokasyon amaçlıdır.
Bahse konu görüntüler 2021 yılına ait olup konuşmayı yapan M.M isimli yabancı uyruklu şahıs, emniyet güçleri tarafından 2021 yılında göz altına alınarak sınır dışı edilmiştir.
Kamuoyunu provoke etmeye yönelik haber ve paylaşımlara itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verdi.