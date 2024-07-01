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Soykırımcı İsrailli Bakan Bezalel Smotrich'den "Batı Şeria'da toprak gasbetme" tehdidi

Terör devleti İsrail'in Maliye Bakanı Bezalel Smotrich alçaklıkta sınır tanımıyor. Son olarak Smotrich Filistin'i tanıyan her ülkeye karşılık "Batı Şeria'da toprak gasbetme" tehdidinde bulundu.

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Giriş Tarihi 01 Temmuz 2024, 19:43 Güncelleme 01 Temmuz 2024, 19:49
Soykırımcı İsrailli Bakan Bezalel Smotrich’den Batı Şeria’da toprak gasbetme tehdidi

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İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Filistin devletini tek taraflı tanıyan her bir ülke için işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail'in yeni Filistin topraklarını gasbederek burada yasa dışı Yahudi yerleşim yerleri kuracaklarını söyledi.

Haaretz gazetesinin haberine göre Smotrich partisinin toplantısında yaptığı konuşmada, İsrail'in Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin yaşadığı 5 kaçak yerleşim birimini Tel Aviv'in tek taraflı yasallaştırılmasını gündeme getirdi.



TOPRAK GASBETME TEHDİDİ

Smotrich, "Filistin devletini tek taraflı tanıyan her bir ülke için yeni bir yerleşim yeri kuracağız. Böylece, İsrail'in varlığını tehdit edecek bir Filistin devleti kurulması yanılgısını göstereceğiz." dedi.

Aynı şekilde, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırılarında yoğunluğu düşüreceği yönündeki haberlere dair Smotrich, Hamas'ı yok etme ve İsrailli esirlerin geri getirilmesi savaş hedeflerinin gerçekleştirilmesi için İsrail ordusunun Gazze'de askeri bir yönetim kurması çağrısı yaptı.



Smotrich, insani yardımların Hamas'a ulaşmaması için İsrail ordusu tarafından dağıtılması gerektiğini savunarak sadece askeri bir yönetimin İsrail'in bölgeyi kontrol ve işgal etmesini sağlayacağını, Hamas'ın yeniden iktidara dönmesini engelleyeceğini ileri sürdü.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın 28 Haziran tarihli haberinde, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in talebi üzerine İsrail Güvenlik Kabinesi'nin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin yaşadığı 5 kaçak yerleşim biriminin yasallaştırılmasını onayladığı belirtilmişti.



Smotrich'in sunduğu plana göre, "Filistin yönetimine karşı tedbirler alınması, 5 kaçak yerleşim birimine yasal statü kazandırılması ve söz konusu yerleşim birimlerinde binlerce konut inşası için ihaleler açılmasının istendiği" kaydedilmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.

İsrail, 1967'den itibaren işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da 7 Ekim'den itibaren uluslararası hukuka aykırı biçimde Filistin topraklarını gasbetmeye ilişkin adımlarına hız vermişti.



New York Times'ın haberine göre Bezalel Smotrich, yakın zamanda Batı Şeria'da "önce sahada ve sonra yasal olarak egemenlik kuracaklarını" iddia ederek Filistin topraklarının ilhak edilmesi ve buradaki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerini de "yasallaştırma düşüncesi olduğunu" dile getirmişti.

Filistin ile İsrail arasında 1995'te iki devletli çözüme hazırlık amacıyla imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria, A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.



KAÇAK YERLEŞİMLER İSRAİL KANUNLARINA GÖRE DE YASA DIŞI

Kaçak yerleşim birimleri, genelde Filistinlilerin özel mülkü olan tarım arazilerine, karavan ve konteyner benzeri prefabrik yapılarla inşa ediliyor.

Batı Şeria'daki uluslararası hukuka aykırı Yahudi yerleşim yerlerinden farklı olarak bu gecekondu yerleşimler, İsrail yasalarına göre de hukuk dışı kabul ediliyor.

Gecekondu yerleşim birimlerindeki İsrailliler, Filistinlileri taciz ederek tarım arazilerine ulaşmalarını engelliyor, İsrail ordusu da buralardaki İsraillilere koruma sağlıyor.

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