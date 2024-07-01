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CHP Lideri Özgür Özel’in kardeşi Barış, İzmir’deki su zammına isyan etti: Hani verdiğiniz sözler nerede kaldı?

CHP lideri Özel’in kardeşi Barış Özel, İzmir’deki su zammına öfkelendi. Belediye Başkanı Cemil Tugay’a tepki gösterdi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 01 Temmuz 2024 Güncelleme 01 Temmuz 2024, 07:00
CHP Lideri Özgür Özel’in kardeşi Barış, İzmir’deki su zammına isyan etti: Hani verdiğiniz sözler nerede kaldı?

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, suya yaptığı yüzde 45'lik zamla dikkatleri üzerine çekti. CHP'li Başkan Cemil Tugay'ın yaptığı zamma CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kardeşi Barış Özel'den büyük tepki geldi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Özel, "İzmir'de suya indirim sözü seçim vaadi olarak verilmişken, seçim sonrası elektrik zammından bile yüksek zam yapılıyor. Türkiye'nin en pahalı suyuna katmerli zam resmen. Böyle mi yöneteceksiniz İzmir'i? Yazıktır bu halka!" dedi. Özel İzmir'in su sorununun çözülmediğini belirterek, "Konak Meydanı'na kuş uçuşu 20 km. olan Efemçukuru Altın Madeni olmasa, Güzelbahçe Çamlı Barajı yapılabilecek. 120 km. uzaktaki Gördes'ten su getirmeye gerek kalmayacaktı ki, Gördes'in de dibi çatlak çıktı. İzmir'e su hemen hemen gelmediği gibi, bir de Bornova'da 10 milyonlarca dolarlık arıtma tesisi yapıldı. Ama 11 yıldır kullanılmıyor" diyerek savurganlığı ve ihmalkarlığı dile getirdi. Başkan Cemil Tugay'ı yönetim tarzı konusunda sert bir şekilde eleştirdi.

İŞSİZ KARDEŞ
CHP Genel Başkanı Özgür Özel geçtiğimiz günlerde kardeşi Barış Özel için "İlk kez buradan söylüyorum. Kardeşim Barış Özel Adalet Yürüyüşü'nden beri işsizdir. Çalıştığı bankadan adalet yürüyüşü için izin istedi. 60 gün izni olmasına rağmen vermediler. O da kendi adalet yürüyüşünü başlattı, işten ayrıldı. Adalet yürüyüşünden beri işsiz. Bilmez miyiz İstanbul Belediyesi'nde işe koyalım, Ankara Belediyesi'nde işe koyalım. İş bulursa kendi bulur. Ağabeyi ana muhalefet lideri diye asla kayrılmaz" demişti.

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