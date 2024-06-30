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Bursa'da anız yangını! 700 dekar alan zarar gördü: Hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Bursa'da çıkan anız yangını ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı. 700 dekar alanın zarar gördüğü yangına ilişkin soruşturma başlatıldı. Öte yandan yangında zarar gören Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Görükle Kampüsü'ndeki alan havadan görüntülendi.

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Giriş Tarihi 30 Haziran 2024, 17:32 Güncelleme 01 Temmuz 2024, 09:36
Bursa’da anız yangını! 700 dekar alan zarar gördü: Hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

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Bursa'da makilik alanda başlayıp Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Görükle Kampüsü'ndeki ormana sıçrayan yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışması yapıldı.

700 DEKAR ALANDA ETKİLİ OLDU

Nilüfer ilçesi Yolçatı Mahallesi yakınında makilik bölgede dün öğle saatlerinde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle hızla yayılıp Ayvalı Deresi kıyısında ilerleyerek ekili arazilere ve kampüse ulaşan yangın, yaklaşık 700 dekar alanda etkili oldu.



ALEVLER GECE YARISINA DOĞRU KONTROL ALTINA ALINDI

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş'ın koordinesinde, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, Bursa Büyükşehir Belediyesi, resmi ve özel kurum ile kuruluşlara bağlı 1000'i aşkın personelin 4 uçak, 4 helikopter ve 1 gece görüşlü helikopterle havadan, onlarca arazöz, iş ve hizmet aracıyla karadan söndürme çalışması yürütüldü. Yoğun çabalar sonucu alevler gece yarısına doğru kontrol altına alındı.

Bursa'daki yangın

BAKAN YUMAKLI'DAN AÇIKLAMA
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

"Ekiplerimizin havadan ve karadan yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınan Nilüfer ilçesindeki yangında soğutma çalışmalarımız devam etmektedir. Yeşil Bursa'mıza ve tüm Bursalı vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.



HASARIN BOYUTU GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan soğutma çalışması ve hasar tespitinin sürdüğü kampüste yanan ormanlık alan, dronla görüntülendi.

BURSA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Çok sayıda ekibin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı çıkan yangınla ilgili çalışma başlattı. Bölgede Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve bir Cumhuriyet savcısı görevlendirildi.



Cumhuriyet Başsavcılığınca olay yerinde kamera görüntüleri toplanırken, bölgede titiz çalışma başlatıldığını ifade etti.



Öte yandan, meydana gelen yangında can kaybı ve yaralanmanın olmadığı belirtildi.

ÖĞRENCİLER TAHLİYE EDİLDİ

Kampüste bulunan kız ve erkek öğrenci yurtlarındaki öğrenciler tahliye edildi. Doğal yaşam alanında bakılan kızılgeyikler, atlar ve diğer hayvanların da tahliyesi sağlandı.

BUÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde yatan ancak durumu ağır olmayan hastalardan isteyenlerin taburcu edildiği öğrenildi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş ve BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, yangının kontrol altına alındığı, soğutma çalışmasının sürdüğü bölgede incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

ÖĞRENCİLER SABAH YURTLARINA GERİ DÖNDÜ

Söndürme çalışmasına katılan kurum ve kuruluşların koordinesini sağlayan Vali Demirtaş, BUÜ Tıp Fakültesi Hastanesi ile ilgili tedbir aldıklarını ve yurtlardaki öğrencileri şehir merkezindeki diğer yurtlara yerleştirdiklerini söyledi.

Sabah saatlerinde öğrencilerin yurtlarına geri döneceğini belirten Demirtaş, "Tarım ve Orman Bakanı'mızı ve İçişleri Bakanı'mızı zaman zaman arayıp özellikle yangının safahatı ile ilgili sürekli bilgi arz ettim. Şu an ciddi bir sıkıntımız yok. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Hem karadan hem de havadan gece görüşlü helikopterimiz çalışmasına devam ediyor." diye konuştu.

Veteriner Fakültesinde bulunan 150 küçükbaş ve 150 büyükbaşı güvenli alanlara aldıklarını kaydeden Demirtaş, can kaybı veya telef olma durumunun yaşanmadığını sözlerine ekledi.

"ANA EĞİTİM BLOKLARIMIZA HİÇBİR ŞEKİLDE YANGIN ULAŞMAMIŞ OLDU"
Rektör Prof. Dr. Yılmaz da ana eğitim binalarında herhangi bir hasar olmadığını belirtti.

Veteriner Fakültesi Dekanı ve çiftlik müdürünün gayretleriyle hayvanları yangın alanından kurtardıklarını bildiren Yılmaz, "Çiftlik binamızın bir kısmında bir zarar söz konusu oldu. Ziraat Fakültesinin yangının kampüsümüze girdiği alanda yer alan bir küçük eğitim binası vardı, daha çok stajyerlerin kullandığı, orada kısmi bir zararımız var ama ana eğitim bloklarımıza hiçbir şekilde yangın ulaşmamış oldu." diye konuştu.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada ise yangının çıkış nedeniyle alakalı başlatılan soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü duyuruldu.

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