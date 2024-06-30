Bursa’da anız yangını! 700 dekar alan zarar gördü: Hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Bursa'da makilik alanda başlayıp Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Görükle Kampüsü'ndeki ormana sıçrayan yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışması yapıldı.
700 DEKAR ALANDA ETKİLİ OLDU
Nilüfer ilçesi Yolçatı Mahallesi yakınında makilik bölgede dün öğle saatlerinde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle hızla yayılıp Ayvalı Deresi kıyısında ilerleyerek ekili arazilere ve kampüse ulaşan yangın, yaklaşık 700 dekar alanda etkili oldu.
ALEVLER GECE YARISINA DOĞRU KONTROL ALTINA ALINDI
Bursa Valisi Mahmut Demirtaş'ın koordinesinde, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, Bursa Büyükşehir Belediyesi, resmi ve özel kurum ile kuruluşlara bağlı 1000'i aşkın personelin 4 uçak, 4 helikopter ve 1 gece görüşlü helikopterle havadan, onlarca arazöz, iş ve hizmet aracıyla karadan söndürme çalışması yürütüldü. Yoğun çabalar sonucu alevler gece yarısına doğru kontrol altına alındı.
BAKAN YUMAKLI'DAN AÇIKLAMA
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.
"Ekiplerimizin havadan ve karadan yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınan Nilüfer ilçesindeki yangında soğutma çalışmalarımız devam etmektedir. Yeşil Bursa'mıza ve tüm Bursalı vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.
HASARIN BOYUTU GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan soğutma çalışması ve hasar tespitinin sürdüğü kampüste yanan ormanlık alan, dronla görüntülendi.
BURSA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI
Çok sayıda ekibin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı çıkan yangınla ilgili çalışma başlattı. Bölgede Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve bir Cumhuriyet savcısı görevlendirildi.
Cumhuriyet Başsavcılığınca olay yerinde kamera görüntüleri toplanırken, bölgede titiz çalışma başlatıldığını ifade etti.
Öte yandan, meydana gelen yangında can kaybı ve yaralanmanın olmadığı belirtildi.
ÖĞRENCİLER TAHLİYE EDİLDİ
Kampüste bulunan kız ve erkek öğrenci yurtlarındaki öğrenciler tahliye edildi. Doğal yaşam alanında bakılan kızılgeyikler, atlar ve diğer hayvanların da tahliyesi sağlandı.
BUÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde yatan ancak durumu ağır olmayan hastalardan isteyenlerin taburcu edildiği öğrenildi.
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş ve BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, yangının kontrol altına alındığı, soğutma çalışmasının sürdüğü bölgede incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.