AK Parti'de kritik MYK | Neler konuşuldu? Başkan Erdoğan başıboş köpek sorunuyla ilgili talimatı verdi: "Bir an önce neticelendirin"

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MYK'DA Cumhur İttifakı'nın devamına vurgu yapan Erdoğan, kurmaylarına Cumhur İttifakı'nın dayanışmasına zarar verme girişimlerine karşı da dikkatli olma uyarısında bulunarak "İttifak saflarında gedik açılmasına göz yummayız. Her birim kendi alanı ile ilgili Cumhur İttifakı çalışması yapsın. İttifakı halka daha fazla anlatın" dedi.

Erdoğan, muhalefetle yürütülen görüşmeler konusunda kurmaylarını bilgilendirerek, "Müzakere iradesi partiye yönelik hakaret ve sataşmaları kabullenileceğimiz anlamına gelmez. Partimize dönük açıklamalar tekrarlanırsa karşılık veririz. Kendimize yeni ortak aramıyoruz. Anayasa, terörle mücadele ve dış politika gibi milli meselelerde iç cepheyi tahkim etmeye çalışıyoruz" diye konuştu. EKONOMİK SORUNLAR MASAYA YATIRILDI

Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, MYK'da detaylı bir sunum gerçekleştirdi. Sunum Türkiye'nin 7 bölgesindeki milletvekilleri ile bir araya gelinerek 10 başlık altında hazırlandı. Zeybekci sunumunda; ekonomi, adalet, bürokrasi, vergi mevzuatı, sanayi-teknoloji, kredi teşvikleri, Meclis sıkıntıları, göç problemi, atıl işgücü ile tarım ve hayvancılıktan söz etti. Milletvekillerinin ekonomik sorunlara ilişkin saha izlenimleri de Erdoğan'a aktarıldı.

Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci. İNSAN HAKLARI KONUSUNDA ATILAN ADIMLAR ANLATILACAK

Sabah'tan Fatma Göksu'nun haberine göre; AK Parti İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın MYK'da bir sunum gerçekleştirdi. Yalçın hazırladığı raporu yedi kitap halinde getirdi. Erdoğan kitapları gördüğünde, "Bunlar da ne" diyerek gülümsedi. Yalçın da kitapları anlattı. Erdoğan da çalışmanın kamuoyuna duyurulmasını istedi, teşkilata da bu konuda eğitim verilmesi gerektiğini söyleyerek "AK Parti'nin insan hakları konusunda attığı adımları tek tek anlatalım. Siyaset belgesini oluşturalım" talimatı verdi.