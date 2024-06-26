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AK Parti'de kritik MYK | Neler konuşuldu? Başkan Erdoğan başıboş köpek sorunuyla ilgili talimatı verdi: "Bir an önce neticelendirin"

AK Parti 1-2 Temmuz’da belediye başkanlarıyla yapılacak Kızılcahamam kampı öncesi 5 saatlik MYK toplantısında kritik gündem başlıklarını masaya yatırdı. MYK'da Başkan Erdoğan, sokak hayvanları ile ilgili çalışmanın kendisine bir an önce sunulması için talimat verdi. Teklifin Meclis kapanmadan sunulacağı belirtildi. 7 il başkanı ile Başkan Erdoğan'ın tek tek mülakat yaptığı ve ekonomi başlıklarının da ele alındığı öğrenildi. Öte yandan Erdoğan, toplantıda kurmaylarını Cumhur İttifakı'nın dayanışmasına zarar verme girişimlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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Giriş Tarihi 26 Haziran 2024, 07:01 Güncelleme 26 Haziran 2024, 08:08
AK Parti’de kritik MYK | Neler konuşuldu? Başkan Erdoğan başıboş köpek sorunuyla ilgili talimatı verdi: Bir an önce neticelendirin

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AK Parti 1-2 Temmuz'da belediye başkanlarıyla yapılacak Kızılcahamam kampı öncesi 5 saatlik MYK toplantısında kritik gündem başlıklarını masaya yatırdı.

İşte MYK'da konuşulanlara dair edinilen bilgiler:

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sokak hayvanları ile ilgili güncel verileri MYK üyelerine sundu.

BAŞIBOŞ KÖPEKLERLE İLGİLİ TALİMAT
Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler yapılan çalışmada gelinen son noktayı anlattı. Erdoğan'ın uyutma konusuna temkinli yaklaştığı konu hakkında Güler'in, 5996 sayılı kanunda bunun olduğunu sadece kamu güvenliği açısından kapsamın genişletileceğini kaydettiği belirtildi.

Başkan Erdoğan: ''Başıboş köpek sorununu kökten çözeceğiz''

Bunun üzerine Erdoğan, "Bu işi bir an önce neticelendirin. Çalışma metnini de bir an önce bitirip bana sunun" dedi. Teklifin Meclis kapanmadan sunulacağı belirtildi.

ADAYLARLA TEK TEK MÜLAKAT YAPTI
MYK sonrası Erdoğan 7 il başkanı ataması gerçekleştirdi. Teşkilat başkanlığı her ilden 4 aday belirledi. Erdoğan tek tek adaylarla mülakat yaptı daha sonra atamalar gerçekleşti. Adıyaman, Afyonkarahisar, Batman, Erzincan, Gaziantep, Kastamonu, Osmaniye il başkanlıklarına atama yapıldı.

YENİ ORTAK ARAMIYORUZ
MYK'DA Cumhur İttifakı'nın devamına vurgu yapan Erdoğan, kurmaylarına Cumhur İttifakı'nın dayanışmasına zarar verme girişimlerine karşı da dikkatli olma uyarısında bulunarak "İttifak saflarında gedik açılmasına göz yummayız. Her birim kendi alanı ile ilgili Cumhur İttifakı çalışması yapsın. İttifakı halka daha fazla anlatın" dedi.

Erdoğan, muhalefetle yürütülen görüşmeler konusunda kurmaylarını bilgilendirerek, "Müzakere iradesi partiye yönelik hakaret ve sataşmaları kabullenileceğimiz anlamına gelmez. Partimize dönük açıklamalar tekrarlanırsa karşılık veririz. Kendimize yeni ortak aramıyoruz. Anayasa, terörle mücadele ve dış politika gibi milli meselelerde iç cepheyi tahkim etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

EKONOMİK SORUNLAR MASAYA YATIRILDI
Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, MYK'da detaylı bir sunum gerçekleştirdi. Sunum Türkiye'nin 7 bölgesindeki milletvekilleri ile bir araya gelinerek 10 başlık altında hazırlandı. Zeybekci sunumunda; ekonomi, adalet, bürokrasi, vergi mevzuatı, sanayi-teknoloji, kredi teşvikleri, Meclis sıkıntıları, göç problemi, atıl işgücü ile tarım ve hayvancılıktan söz etti. Milletvekillerinin ekonomik sorunlara ilişkin saha izlenimleri de Erdoğan'a aktarıldı.

Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci.Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci.

İNSAN HAKLARI KONUSUNDA ATILAN ADIMLAR ANLATILACAK
Sabah'tan Fatma Göksu'nun haberine göre; AK Parti İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın MYK'da bir sunum gerçekleştirdi.

Yalçın hazırladığı raporu yedi kitap halinde getirdi. Erdoğan kitapları gördüğünde, "Bunlar da ne" diyerek gülümsedi. Yalçın da kitapları anlattı. Erdoğan da çalışmanın kamuoyuna duyurulmasını istedi, teşkilata da bu konuda eğitim verilmesi gerektiğini söyleyerek "AK Parti'nin insan hakları konusunda attığı adımları tek tek anlatalım. Siyaset belgesini oluşturalım" talimatı verdi.

AK Parti İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın.AK Parti İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın.

İnsan Hakları Başkanlığı çalışmalara hemen başlayarak AK Parti'nin demokrasiye bakışı, milli iradeye bakışı, darbelere karşı tutumunun anlatılacağı siyaset belgesini hazırlamaya başladı. Sonbaharda açıklanacak belge için siyasal bilimciler, sosyologlar, hukukçular ve STK'lar ile görüşülecek.

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