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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli mesajlar verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, son dönemde yaşanan yumuşama siyasetine parantez açtı. "Normalleşmesi gereken muhalefettir" vurgusu yaptı. Dosta düşmana mesaj yolladı: Cumhur İttifakı sapasağlam ayakta! Başkan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ‘suç ortağı’ sözlerine tepki gösterdi. “Suç ortağı arayanlar kendilerini fazla yormasın. Nereden geldiğini, nereye gittiğini açıklayamadıkları para kulelerine baksınlar” dedi...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Haziran 2024 Güncelleme 27 Haziran 2024, 07:01
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı’nda önemli mesajlar verdi

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Siyasetteki yumuşama çabalarımız, aslında muhalefeti normalleştirme çabasıdır. Artan tansiyonu düşürmek için attığımız adımları, kimse yanlış anlamasın...

Çığlıklarını görüyoruz. CHP, gerilim siyasetini bıraksın! Suç ortağı arayanlar, para kulelerine baksın. Kimseyi başarı hikayemize ortak etmeyiz. MHP ile omuz omuzayız.

ERDOĞAN'DAN ÖZEL'E: KENDİNİZE BAKIN
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli mesajlar verdi: AK Parti kurulduğu günden bu yana kamplaşmanın tarafı olmadı, gerilim siyaseti gütmedi. Kutuplaştırıcı siyasetin her zaman hedefi ve mağduru oldu. Bizim siyasette yumuşama çabamız aslında muhalefeti normalleştirme çabasıdır.

Sıkılı yumrukları açacak olan, dilini söylemini, siyaset tarzını düzeltecek olan muhalefettir. Normalleşmesi gereken muhalefettir. İktidar partisi ile ana muhalefet arasında siyasi ittifak olmaz. Yumuşama olur, normalleşme olur ama ittifak olmaz. Bu çok partili sistemin fıtratına aykırıdır. Biz ülkemize milletimize ve devletimizin güvenliğine dair konularda ortak bakış açısını yakalamaya çalışıyoruz. Sivil anayasa ve dış politika gibi konularda iç cepheyi sağlamlaştırma gayretindeyiz.

Biz yapıcı davranırken CHP Genel Başkanı'nın siyaseti nasıl gerilime sürüklemeye çalıştığını milletimiz izliyor. İade-i ziyaret sonrası dozu artırılan çiğlikleri milletimiz görüyor. 22 yıldır kimi zaman yalnız kimi zaman samimi dostlarımızla yol yürüyoruz. CHP'den nezaket görmedik. Yumuşak başlıyız ama kimse unutmasın boynu çekilecek uysal koyun da değiliz.

Suç ortağı arayanlar kendilerini fazla yormasın. bize çamur atmadan önce kent uzlaşısında kimlerle yol yürüdüklerini sorgulasınlar. Cumhur İttifakı Türkiye bekasının teminatı olmuştur. Gerek Sayın Bahçeli gerekse şahsım saldırıları, saldırıların arkasındaki aklı gayet net görüyoruz.

Başkan Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi kabul etti. İki lider, Türkiye'nin sorunlarını irdeledi. Erdoğan, "Cumhur İttifakı Türkiye adına birdir, tek yürektir, tek ruh ve tek vücuttur" dedi.

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