Sinan Oğan’dan Kemal Kılıçdaroğlu itirafı!

Sinan Oğan katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı bir konuşmayı anlattı. 2. tur seçimlerinden önce görüştüğü Kılıçdaroğlu'na "Ucu ucuna kazandığımız bir seçimde parlamento da arkamızda yok nasıl yöneteceğiz bu ülkeyi" sorusunu yönelttiğini söyleyen Oğan, CHP liderinden "Kazansak da yönetemeyeceğiz. Kriz çıkacak" yanıtını aldığını iddia etti. Oğan, "Bu krizi nasıl aşacaksınız" diye sorduğunda ise Kılıçdaroğlu'nun "Ülkeyi yeniden seçime götüreceğiz" dediğini söyledi.

Oğan, "Ülkeyi krize götürmeyecek adayı destekledim. Meclis çoğunluğunu sağlayamayan Millet İttifakı'nı desteklemek büyük bir kriz doğururdu" dedi. Sinan Oğan, Kılıçdaroğlu'nun kendisine Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ve 3 bakanlık teklif ettiğini ama kabul etmediğini söyledi.