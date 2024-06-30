MSB, Suriye ve Irak’ın kuzeyine düzenlenen operasyonda toplam 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye 'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgeleri ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.





Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçik, kahramanca ve fedakarca mücadeleye devam ediyor. K ahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 3 PKK/YPG'li terörist ile Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlediği 4 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi." ifadeleri yer aldı.