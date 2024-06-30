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CHP’li Belediye Başkanı Hikmet Dönmez'den skandal! Makamında adam dövdürdü, gözaltına alındı

CHP'li Belediye Başkanı Hikmet Dönmezkan donduran bir skandala imza attı. Belediyeden ihale alan özel bir firmanın yetkilileri Murat Uygur ve Halit Dolma'yı belediyeye çağıran Dönmez, yetkilileri makamında darp ettirdi. Dayak yiyen firma yetkilileri polise başvurdu. Şikayet üzerine Başkan Dönmez ile şoför Aksoy ve koruma Gidiş gözaltına alındı. Kula İlçe Emniyet Müdürlüğündeki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen Aksoy ve Gidiş tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Giriş Tarihi 30 Haziran 2024, 13:03 Güncelleme 30 Haziran 2024, 13:03
CHP’li Belediye Başkanı Hikmet Dönmez’den skandal! Makamında adam dövdürdü, gözaltına alındı

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CHP'li Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez'in büyük bir skandalı patlak verdi. Makamında adam dövdüren Dönmez gözaltına alındı.



27 Haziran Perşembe akşamı 17.00 sıralarında Kula Belediyesi'ndeki Başkan Hikmet Dönmez'in makam odasında meydana geldi. CHP'li Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, belediyeden ihale alan özel bir firmanın yetkilileri Murat Uygur ve Halit Dolma'yı belediyeye çağırdı.



DARP EDİLEREK DIŞARI ÇIKARILDI

Başkan Dönmez firmayla olan sözleşmeyi fes etmek istedi. Bunun üzerine Dolma ve Uygur arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından firma yetkilileri Dolma ve Uygur, Başkan Dönmez'in şoförü Mustafa Onur Aksoy ve koruması Rıza Gidiş tarafından darp edilerek belediyeden dışarı çıkarıldı.



CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Sabah'ta yer alan habere göre, Darp edilen Uygur ve Dolma, olayın ardından soluğu polis merkezinde aldı. Dayak yiyen firma yetkilileri polise başvurdu. Şikayet üzerine Başkan Dönmez ile şoför Aksoy ve koruma Gidiş gözaltına alındı. Kula İlçe Emniyet Müdürlüğündeki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen Aksoy ve Gidiş tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Başkan Dönmez de sözleşmelerini fes etmek istediği firma yetkilileri Uygur ve Dolma ile odada baş başa görüştüğünü ve firma yetkililerinin kendisine saldırdığını ve bunun üzerine koruması Rıza Gidiş ve şoförü Mustafa Onur Aksoy'un olaya müdahale ettiğini iddia etti. Başkan Dönmez önce Kula Devlet Hastanesi'nden darp raporu alarak darp edilen firma yetkililerinden şikayetçi oldu. Olay yerindeki delilleri yok ettiği ve firma yetkililerini darp ettirdiği iddiasıyla gözaltında olan Başkan Dönmez'in Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.


KAN OLAN HALILARI YIKAMAYA GÖTÜRDÜLER

Darp olayının ardından belediyede olay şahidi olmasın diye tüm personelin olaydan önce binadan dışarı çıkartıldığı ve polis ekiplerine güvenlik kameralarının olay sırasında çalışmadığının söylendiği öğrenildi. Olayın yaşandığı Perşembe gecesi saat 24.00'te makam odasındaki halılarda bulunan kan lekelerinin temizlenmesi için yıkamaya götürüldüğü ortaya çıktı.

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