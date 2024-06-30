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Başkan Erdoğan'dan "30 Haziran Koruyucu Aile Günü" paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Evlatlarımıza sıcak bir yuvanın huzurunu sağlayan ailelerimizin yanında olmaya, onları desteklemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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Giriş Tarihi 30 Haziran 2024, 17:23 Güncelleme 30 Haziran 2024, 17:48
Başkan Erdoğan’dan 30 Haziran Koruyucu Aile Günü paylaşımı

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Evlatlarımıza sıcak bir yuvanın huzurunu sağlayan ailelerimizin yanında olmaya, onları desteklemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.



Başkan Erdoğan, "30 Haziran Koruyucu Aile Günü" dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:

"Himaye-i Etfal Cemiyeti'nin kuruluş yıl dönümü vesilesiyle ilan ettiğimiz 30 Haziran Koruyucu Aile Günü'nde; korunmaya muhtaç yavrularımıza kol kanat geren tüm değerli ailelerimize selamlarımı iletiyor, şükranlarımı sunuyorum. Evlatlarımıza sıcak bir yuvanın huzurunu sağlayan ailelerimizin yanında olmaya, onları desteklemeye devam edeceğiz."

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