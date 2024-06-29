PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Oğuz Murat Aci'nin eşinden evlilik yıl dönümü paylaşımı! Katil Timur’a da lanet yağdırdı: Doğduğuna pişman ol

Şükriye Aci, eşi Oğuz ile düğün fotoğrafını paylaştı. Evlilik yıl dönümleri olduğunu yazdı. 28 Haziran doğumlu olan katil Timur’a da lanet yağdırdı: Doğduğuna pişman ol.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 29 Haziran 2024 Güncelleme 29 Haziran 2024, 07:03
Oğuz Murat Aci’nin eşinden evlilik yıl dönümü paylaşımı! Katil Timur’a da lanet yağdırdı: Doğduğuna pişman ol

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Tarihler 1 Mart'ı gösterdiğinde İstanbul'da korkunç bir kaza yaşandı. Yazar Eylem Tok ile doktor Bülent Cihantimur'un oğlu Timur Cihantimur ehliyetsiz araba kullandı. 1 çocuk babası Oğuz Murat Aci'nin ölümüne yol açtı. Tok katil oğlunu alıp ABD'ye kaçtı. Haklarında Kırmızı Bülten çıkartıldı. Ve anaoğul ABD'de yakalandı. Türkiye Tok ile oğlunun iadesi için tüm girişimleri başlattı. Bu gelişmeler sürerken Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci'nin dün yaptığı bir paylaşım herkesi ağlattı.

'BİZİ BİRBİRİMİZDEN KOPARDI'
Şükriye Acı eşiyle olan düğün fotoğraflarını yayınladı. "Ne tesadüf bugün (28 Haziran) bizim evlilik yıldönümümüz. Ama aynı zamanda bir daha bu günü kutlama şansımızı elimizden alan, bizi birbirimizden koparan Timur Cihantimur'un doğum günü. Doğduğuna pişman ol" diyerek eşinin katiline lanet yağdırdı. Genç kadın "Ana oğul en kısa sürede cezaevine götürülürken sizin de yüzünüzdeki gülüşü görmek isterim" mesajını ise "İnşallah" diye yanıtladı. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı Tok'un yargılandığı John Joseph Moakley Boston Federal Mahkemesi Savcısı Kristin Kearney'e hitaben bir yazı yazdı. Bakanlık, iki ülke arasındaki iade anlaşmasını temellendirerek Tok ve Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iade edilmesi gerektiğini anlattı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Türkiye FATF’ın gri listesinden çıktı| İş dünyasına yansımaları nasıl olacak? Sektörün önde gelen isimleri değerlendirdi
HSK’nın atama kararları Resmi Gazete’de! İşte 126 sayfalık isim isim tam liste
Deniz Akkaya kızıyla WhatsApp mesajlarını ifşa etmişti! Mahkemeden flaş karar
Emekliye en az 17 bin lira: Temmuz zammı ne kadar olacak? Hangi formüller var? Memur emeklilerinin aylıkları nasıl değişecek?
EURO 2024 son 16 turundaki Avusturya - Türkiye maçının hakemi belli oldu!
ABD’de ’’düello’’ tartışması sürüyor! Cumhuriyetçiler Biden’ı görevden alabilir
Başkan Erdoğan’dan cuma sonrası Esad’la görüşme için tarihi açıklama: Geçmişte nasıl birlikteysek yine aynı şekilde birlikte hareket ederiz
Türkiye FATF’ın gri listesinden çıktı! Şimdi ne olacak? ABD basını yazdı uzmanlar değerlendirdi | 10 soruda yeni dönemin şifreleri
Fenerbahçe Batshuayi’yi aramayacak! Forvete süper yıldız geliyor
İran yeni cumhurbaşkanını seçiyor! Oy verme işlemi sona erdi
İBB fena yakalandı: Trol hesap yerine resmi hesaptan paylaştılar! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e küfürlü yanıt...
Türkiye gri listeden çıkarken suç örgütlerine yönelik iki operasyon FATF toplantılarına damga vurdu: Leijdekkers ve Comanchero
Türkiye FATF’ın gri listesinden çıktı! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek paylaştı: Başardık! | Yatırım akışı hızlanacak
Galatasaray’a wonderkid! Genç yıldız için müjdeli haber geldi
FETÖ’cü Akın İpek’in yalısı satıldı! İşte bedeli
SON DAKİKA