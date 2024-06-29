Oğuz Murat Aci’nin eşinden evlilik yıl dönümü paylaşımı! Katil Timur’a da lanet yağdırdı: Doğduğuna pişman ol

Tarihler 1 Mart'ı gösterdiğinde İstanbul'da korkunç bir kaza yaşandı. Yazar Eylem Tok ile doktor Bülent Cihantimur'un oğlu Timur Cihantimur ehliyetsiz araba kullandı. 1 çocuk babası Oğuz Murat Aci'nin ölümüne yol açtı. Tok katil oğlunu alıp ABD'ye kaçtı. Haklarında Kırmızı Bülten çıkartıldı. Ve anaoğul ABD'de yakalandı. Türkiye Tok ile oğlunun iadesi için tüm girişimleri başlattı. Bu gelişmeler sürerken Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci'nin dün yaptığı bir paylaşım herkesi ağlattı.

'BİZİ BİRBİRİMİZDEN KOPARDI'

Şükriye Acı eşiyle olan düğün fotoğraflarını yayınladı. "Ne tesadüf bugün (28 Haziran) bizim evlilik yıldönümümüz. Ama aynı zamanda bir daha bu günü kutlama şansımızı elimizden alan, bizi birbirimizden koparan Timur Cihantimur'un doğum günü. Doğduğuna pişman ol" diyerek eşinin katiline lanet yağdırdı. Genç kadın "Ana oğul en kısa sürede cezaevine götürülürken sizin de yüzünüzdeki gülüşü görmek isterim" mesajını ise "İnşallah" diye yanıtladı. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı Tok'un yargılandığı John Joseph Moakley Boston Federal Mahkemesi Savcısı Kristin Kearney'e hitaben bir yazı yazdı. Bakanlık, iki ülke arasındaki iade anlaşmasını temellendirerek Tok ve Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iade edilmesi gerektiğini anlattı.