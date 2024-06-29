Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Suriye Devlet Başkanı Esad açıklaması! "Ailece görüştük, yine görüşürüz"

Diplomatik ilişkilerin kurulmaması için hiçbir sebep yok. Ve onların içişlerine karışmak gibi bir derdimiz de olamaz.

Suriye halkı, kardeştir. Geçmişte ailece görüşmelere varıncaya kadar ilişkileri canlı tuttuk. Yarın olmaz diye bir şey yok, yine olur.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDECEK

Başkan Erdoğan, Cuma namazı çıkışında gazetecilerle bir araya geldi. MHP Lideri Devlet Bahçeli ile uzun süredir çalışmalarınnı sürdüğünü belirtti. "Görüşmeler ara vermeden sürecek" dedi...

Başkan Tayip Erdoğan, Cuma namazını İstanbul'da Hz. Ali Camisi'nde kıldı. Namaz çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Suriye'den Cumhur İttifakı'na kadar her konuda önemli açıklamalar yaptı:

BİRLİKTE HAREKET EDERİZ

Türkiye ile Suriye arasında yeniden diplomatik ilişkiler kurulmaması için hiçbir sebep yok. Yani biz Suriye'yle bu ilişkileri geliştirmekte geçmişte nasıl birlikteysek yine aynı şekilde birlikte hareket ederiz. Geçmişte, ailece görüşmelere varıncaya kadar biliyorsunuz Sayın Esed'le biz bu görüşmeleri yaptık. Yarın olmaz diye bir şey kesinlikle mümkün değil, yine olur. Suriye'nin iç işlerine karışmak gibi de bir derdimiz asla yok.

GEREKLİ ADIMLARI ATIYORUZ

Devlet Bey'le şu anda ülkemizin siyasi gelişiminde neler var, neler oluyor, ne gibi tedbirler almamız gerekir, bunların değerlendirmesini, görüşmesini yaptık. Her görüşmemizde de nereden bakarsanız yani bir saat civarında bu değerlendirmeleri yapıyoruz. Ve bu değerlendirmelerle birlikte gerek MHP gerekse AK Parti olarak adımlarımızı atıyoruz.