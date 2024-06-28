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Papa Franciscus Türkiye'yi ziyaret etmek istiyor! Tarihi ve yeri açıkladı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, gelecek yıl Türkiye'yi ziyaret etmek istediğini bildirdi. Papa Franciscus, daha önce 2014'te Türkiye'yi ziyaret etmişti.

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Giriş Tarihi 28 Haziran 2024, 23:26 Güncelleme 28 Haziran 2024, 23:26
Papa Franciscus Türkiye’yi ziyaret etmek istiyor! Tarihi ve yeri açıkladı

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Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, gelecek yıl Türkiye'yi ziyaret etmek istediğini bildirdi.

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FENER RUM PATRİKHANESİ'NDEN BİR HEYETİ KABUL ETTİ
Vatikan'dan yapılan açıklamaya göre, Papa, Roma'da yarın kutlanacak Aziz Petrus ve Aziz Pavlus dini bayramı dolayısıyla bu sabah Fener Rum Patrikhanesi'nden bir heyeti kabul etti.

İZNİK'E GİTME İSTEDİĞİNDEN BAHSETTİ
Papa Franciscus, kabulde yaptığı konuşmada, gelecek yıl Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, İznik'e gitme isteğinden bahsetti.

Papa, "Bu, yapmayı kalpten istediğim bir seyahat." dedi.

Birinci İznik Konsili, Roma İmparatoru I. Konstantinos'un çağrısıyla Hristiyanlıkta kiliseye bağlı bütün piskoposların katılımıyla 325 yılında düzenlenmişti. Hristiyanlık tarihi açısından önemli kabul edilen konsilde önemli dini konular tartışılıp karara bağlanmıştı.

Papa Franciscus, daha önce 2014'te Türkiye'yi ziyaret etmişti.

Türkiye'ye Papa Franciscus dışında, 2006'da Papa 16. Benediktus, 1979'da Papa 2. Ioannes Pavlus ve 1967'de Papa 6. Pavlus birer ziyaret gerçekleştirmişti.

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