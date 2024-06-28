Papa Franciscus Türkiye’yi ziyaret etmek istiyor! Tarihi ve yeri açıkladı

Başkan Erdoğan ve Papa İtalya'daki G7 zirvesinde (14 Haziran 2024)

FENER RUM PATRİKHANESİ'NDEN BİR HEYETİ KABUL ETTİ

Vatikan'dan yapılan açıklamaya göre, Papa, Roma'da yarın kutlanacak Aziz Petrus ve Aziz Pavlus dini bayramı dolayısıyla bu sabah Fener Rum Patrikhanesi'nden bir heyeti kabul etti.