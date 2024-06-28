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Başkan Erdoğan Türk Kara Kuvvetleri'nin 2233’üncü kuruluş yıl dönümünü tebrik etti: "Mazisi şanla, şerefle, nice büyük zaferle dolu"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kara Kuvvetlerimizin 2233’üncü kuruluş yıl dönümünü tebrik etti. Erdoğan, "Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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Giriş Tarihi 28 Haziran 2024, 19:32 Güncelleme 28 Haziran 2024, 19:32
Başkan Erdoğan Türk Kara Kuvvetleri’nin 2233’üncü kuruluş yıl dönümünü tebrik etti: Mazisi şanla, şerefle, nice büyük zaferle dolu

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kara Kuvvetlerimizin 2233'üncü kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Türk Kara Kuvvetlerimizin 2233'üncü kuruluş yıl dönümünü en kalbî duygularımla tebrik ediyorum.

Mazisi şanla, şerefle, nice büyük zaferle dolu Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Kara Kuvvetlerimizin kahraman mensuplarını selamlıyor, aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

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