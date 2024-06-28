Yıldız-Mahmutbey metro hattında arıza! Seferler aksadı | Metro İstanbul’dan açıklama

Yıldız-Mahmutbey metro hattında teknik arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, M7 Yıldız-Mahmutbey metro hattında teknik arıza meydana geldiği bildirildi.

Paylaşımda, arıza nedeniyle seferlerin Tekstilkent istasyonundan aktarmalı olarak yapıldığı duyuruldu.

ARIZA GİDERİLEMEYİNCE ULAŞIM KARAYOLU'NA DÖNDÜ

Metro İstanbul'dan yapılan ikinci açıklamada "Mahmutbey-Tekstilkent istasyonları arasında metro seferlerine ek olarak ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verilmektedir." denildi.