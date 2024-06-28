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Yıldız-Mahmutbey metro hattında arıza! Seferler aksadı | Metro İstanbul'dan açıklama

Sabah saatlerinde işe gitmek için yola çıkan İstanbullular metro arızasıyla karşılaştı. Yılzı-Mahmutbey metro hattında yaşanan teknik arıza nedeniyle seferler aksadı. Metro İstanbul'dan yapılan paylaşımda arıza nedeniyle seferlerin Tekstilkent istasyonundan aktarmalı olarak yapıldığı duyuruldu. Metro İstanbul'dan yapılan ikinci açıklamada "Mahmutbey-Tekstilkent istasyonları arasında metro seferlerine ek olarak ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verilmektedir." denildi.

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Giriş Tarihi 28 Haziran 2024, 08:54 Güncelleme 28 Haziran 2024, 08:54
Yıldız-Mahmutbey metro hattında arıza! Seferler aksadı | Metro İstanbul’dan açıklama

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Yıldız-Mahmutbey metro hattında teknik arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, M7 Yıldız-Mahmutbey metro hattında teknik arıza meydana geldiği bildirildi.

Paylaşımda, arıza nedeniyle seferlerin Tekstilkent istasyonundan aktarmalı olarak yapıldığı duyuruldu.

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Metro İstanbul'dan yapılan ikinci açıklamada "Mahmutbey-Tekstilkent istasyonları arasında metro seferlerine ek olarak ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verilmektedir." denildi.

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