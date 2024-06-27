Resmi Gazete’de yayımlandı: Kur-an’ı Kerim basım ve yayım kriterleri yönetmeliğinde değişiklik

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Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik ile birlikte, yurt dışı menşeli olup basımı Türkiye'de yapılan eserler ile yurt dışından ithal edilecek eserler için yurt içinde satılmamak şartıyla sorumlu kişi veya kuruluşlar, kuruldan izin belgesi alacak.

İZİN BELGESİ ZORUNLULUĞU

Diyanet İşleri Başkanlığı, bu eserlerin ithali ve yurt dışına çıkışı sırasında kurul tarafından verilen iznin denetlenmesini, ilgili kurumlardan talep edebilecek.