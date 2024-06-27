Türkiye’nin tepkisi sonrası Fener Rum Patrikhanesi, Ukrayna Barış Zirvesi ortak bildirisinden çıkarıldı

İSRAİL VE GKRY SKANDALI! FİDAN TÜRKİYE'YE DÖNDÜ Ayrıca 16 Haziran'da gıda güvenliği konulu panele moderatörlük yapması beklenen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, toplantıya, İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) de davet edildiğini öğrenmesi üzerine ana oturumdaki konuşmasının ardından diğer faaliyetlere katılmadan Türkiye 'ye geri döndü.

MHP LİDERİ BAHÇELİ TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Fener Rum Patriği'nin sözde "Konstantinopolis Ekümenik Patriği" sıfatıyla zirveye davet edilmesi ve hazırlanan sonuç bildirgesine imza attırılması olduğunu vurgulayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ukrayna Barış Zirvesi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik hukuku, Lozan Antlaşması'nın ilgili hükümleri kasten yok sayılmıştır." dedi.

Fener Rum Patrikhanesi'nin statüsünün belli olduğunu belirten Devlet Bahçeli, Patrikhanenin, sadece Ortodoks Rum azınlığın dini ihtiyaçlarını yerine getirmesi için Türkiye topraklarında kalmasına izin verilen ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına bağlı olan bir kurum olduğunun altını çizdi.

İdari açıdan Fatih Kaymakamlığına bağlı seçilmiş patriğin de Türk vatandaşı olduğunu vurgulayan Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları içinde Konstantinopolis diye bir şehir yoktur, Ekümenik unvanının hukukiliği ve meşruluğu yoktur, tam tersi iddiada bulunanların alayı Bizans sevdalısı, Müslüman Türk milletinin azgınlaşmış hasımlarıdır. İstanbul'u ikinci Vatikan'a dönüştürmeye hiç kimsenin gücü yetmez. Fethimizin emaneti İstanbul, aynı zamanda milli ve manevi namusumuzun timsalidir. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif'in aslına rücu etmesi ve Müslümanların ibadetine açılması pek çok çevreyi ürkütmüş, o günden bugüne de hepsini birden deliye çevirmiştir. Ekümenik kartını devreye sokanlara zikreden dilimizle, şükreden kalbimizle, sabreden bedenimizle mukabele ve mukavemet göstereceğiz. Asla boyun bükmeyeceğiz, asla teslim olmayacağız, asla gözümüzü yummayacağız; hakkı, halkı ve hakikati savunmaktan da asla geri adım atmayacağız."