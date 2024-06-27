AK Parti'den Bolivya'daki darbe girişimine sert tepki: "Seçilmiş hükümeti destekliyoruz"

DEVLET BAŞKANI ASKERLERİN DERHAL ÇEKİLMESİNİ TALEP ETMİŞTİ

Arce, hükümet sarayına zorla girmeye çalışan eski komutan Jose Zuniga ile yüz yüze konuşmuş ve askerlerin derhal çekilmesini talep etmişti.

Ulusa seslenen Arce, halka sakin olmaları çağrısında bulunmuş, "Bolivya'nın Devlet Başkanı ve bakanları görevlerinin başındadır ve halkı demokrasiye sahip çıkmaya davet ediyorum. Askerler, derhal çekilmeli ve görevlerinin başına dönmelidir. Demokrasiye ve anayasaya saygı duymalarını istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.