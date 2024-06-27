AK Parti'den Bolivya'daki darbe girişimine sert tepki: "Seçilmiş hükümeti destekliyoruz"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bolivya'daki darbe girişimiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bolivya'daki darbe girişimiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Çelik, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Dün akşam saatlerinde Bolivya'dan askeri müdahale haberleri gelmeye başladı.
Darbeler ve askeri müdahaleler her zaman halk iradesini ve siyasi meşruiyeti hedef alan kötülüklerdir.
Demokratik prensiplerimiz gereği, Bolivya'da demokratik düzeni ve seçilmiş hükümeti destekliyoruz. Bolivya halkının demokratik iradesinin yanındayız.
BOLİVYA'DA DARBE GİRİŞİMİ
Bolivya Devlet Başkanı Arce, ülkede bazı askeri birliklerin usulsüz şekilde harekete geçirildiğini belirterek ordudan, demokrasiye saygı göstermesini istemişti.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, askeri zırhlı aracın yönetimsel başkent La Paz'daki hükümet sarayına zorla girmeye çalıştığı görülmüştü.
Askerlere tepki gösteren vatandaşlara, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale edilmişti.
DEVLET BAŞKANI ASKERLERİN DERHAL ÇEKİLMESİNİ TALEP ETMİŞTİ
Arce, hükümet sarayına zorla girmeye çalışan eski komutan Jose Zuniga ile yüz yüze konuşmuş ve askerlerin derhal çekilmesini talep etmişti.
Ulusa seslenen Arce, halka sakin olmaları çağrısında bulunmuş, "Bolivya'nın Devlet Başkanı ve bakanları görevlerinin başındadır ve halkı demokrasiye sahip çıkmaya davet ediyorum. Askerler, derhal çekilmeli ve görevlerinin başına dönmelidir. Demokrasiye ve anayasaya saygı duymalarını istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.
Arce'nin çağrısı üzerine binlerce kişi meydanlara inmiş ve askeri darbe girişimini protesto etmişti.
ASKERLER BİRLİKLERİNE GERİ DÖNMÜŞTÜ
Bolivya ordusunun yeni atanan komutanı Jose Wilson Sanchez'in emri üzerine, darbe girişimine kalkışan askerler birliklerine geri dönmüştü. Arce hükümetine yönelik darbe girişimine kalkışan eski komutan Jose Zuniga, başsavcılığın talebi üzerine gözaltına alınmıştı.