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İran asıllı Ramin Saeidi ve Fahrettin Gökberk Akbulut (Distaste Moment) isimli provokatörler gözaltına alındı

Son dakika haberleri... İran asıllı Ramin Saeidi ve Distaste Moment isimli iki ayrı hesabı kullanan provokatör Fahrettin Gökberk Akbulut hakaret, tehdit, nefret söylemi, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme suçlarından gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi 27 Haziran 2024, 21:59 Güncelleme 27 Haziran 2024, 22:59
İran asıllı Ramin Saeidi ve Fahrettin Gökberk Akbulut Distaste Moment isimli provokatörler gözaltına alındı

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İran asıllı Ramin Saeidi ve Distaste Moment isimli iki ayrı hesabı kullanan provokatör Fahrettin Gökberk Akbulut hakaret, tehdit, nefret söylemi, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme suçlarından gözaltına alındı.

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GEÇEN YIL TUTUKLANMIŞTI

Geçtiğimiz yıl nefret içerikli paylaşımlar yaptıkları tespit edilen 27 hesap yöneticisi düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Sosyal medya platformları üzerinden provokasyon yaptığı tespit edilen 10 şüpheli tutuklanmıştı.

İranlı Ramin Saeidi'nin de aralarında yer aldığı 10 zanlı, ocak ayında mahkeme tarafından serbest bırakılmıştı.



YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan tutuklanan, kısa süre sonra cezaevinden çıkan, deport edilmesi beklenen İranlı Ramin Saeidi'nin yeniden sosyal medyada provokasyonlara başladığı görülmüştü.

Provokatör Saeidi'nin tekrar gözaltına alındığı öğrenildi.



İŞTE O SKANDAL PAYLAŞIMLAR

"Tacikistan yönetimi başörtüsü takılmasını ve İslami bayramların kutlanılmasını yasakladı. Hazır olalım bu seferde bunlar özgür yaşasın diye kalkıp Türkiye'ye gelecekler..."


"Sizce bunlar erkek mi? Kadın mi?"


"Çok şükür, her zaman Anlımız açık, başımız diktir."



TALİMATLARI ÜMİT ÖZDAĞ VERİYORDU

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a ait Ambargo TV'nin çalışanı olan İranlı Ramin Saeidi'n geçtiğimiz yıl ifadesinde, "Ben videoların kurgu editlerini yapıyordum ve bunların talimatlarını da Ümit Özdağ'ın kendisinde alarak gerçekleştiriyordum" ifadelerini kullanmıştı.



DİSTASTE MOMENT DE PAKETLENDİ
Öte yandan Distaste Moment isimli iki ayrı hesabı kullanan provokatör Fahrettin Gökberk Akbulut hakaret, tehdit, nefret söylemi, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme suçlarından gözaltına alındı.



AK PARTİLİ VEKİL KADAK'A TEHDİT PAYLAŞIMI

Provokatör Akbulut daha önce de AK Parti Milletvekili Rümeysa Kadakʼı hedef alarak tehdit paylaşımlarında bulunmuştu. Kafa kesme videolarıyla Kadak'ı tehdit eden Distaste isimli sayfanın yöneticisi Fahrettin Gökberk Akbulut önce gözaltına alınmış ardından ise Ankaraʼda tutuklanmıştı.

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