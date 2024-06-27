İran asıllı Ramin Saeidi ve Fahrettin Gökberk Akbulut (Distaste Moment) isimli provokatörler gözaltına alındı

İran asıllı Ramin Saeidi ve Distaste Moment isimli iki ayrı hesabı kullanan provokatör Fahrettin Gökberk Akbulut hakaret, tehdit, nefret söylemi, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme suçlarından gözaltına alındı.







GEÇEN YIL TUTUKLANMIŞTI



Geçtiğimiz yıl nefret içerikli paylaşımlar yaptıkları tespit edilen 27 hesap yöneticisi düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Sosyal medya platformları üzerinden provokasyon yaptığı tespit edilen 10 şüpheli tutuklanmıştı.



İranlı Ramin Saeidi'nin de aralarında yer aldığı 10 zanlı, ocak ayında mahkeme tarafından serbest bırakılmıştı.