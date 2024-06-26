Zehir tacirlerine İspanya’da ARGAY darbesi! Bakan Yerlikaya duyurdu: Uluslararası uyuşturucu karteli çökertildi



Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızın katılımıyla İspanya'da "ARGAY" Operasyonu gerçekleştirildi. Uluslararası uyuşturucu karteli çökertildi❗️

🟥 Ülkemizce Kırmızı Bülten'le aranan ve Emre Karaca ismiyle bilinen örgüt lideri Kerim Dağlıoğlu yakalandı.

📍Ayrıca Argay Operasyonunda; Ülkemizce narkotik suçlarından uluslararası seviyede aranan Kerim Dağoğlu ile birlikte İspanya, Almanya, Avusturya, Suriye, Karadağ, Romanya, Ukrayna, Arjantin ve Venezuela vatandaşı olan örgüt üyesi toplam 42 zehir taciri yakalanarak tutuklandı.

📍Yaklaşık 9 aydır devam eden ve polisiye iş birliği çerçevesinde 11 Haziran tarihinde startı verilen İspanya'daki operasyonlarda Fransız, İspanya Guardia Civil ve Türk Emniyetinden oluşan 400'den fazla polis katıldı.

📍Granada, Malaga ve Sevilla'da yapılan operasyon ve ev aramalarında; 2 tondan fazla esrar ve çok sayıda ateşli silah, lüks araçlar ve nakit para ele geçirildi.

📍Europol'ün destek verdiği soruşturmada İspanyol, Fransız ve Türk narkotik polisleri, zehir tacirlerine karşı omuz omuza çalıştı.

Sadece yerel, bölgesel, ulusal değil; uluslararası alanda da organize suç örgütlerine, uyuşturucu kartellerine karşı mücadele etmeye kararlıyız.

Bu tarihi uluslararası operasyonun önemli bir parçası olan Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum🇹🇷

Aziz Milletimiz müsterih olsun: Zehir tacirlerine dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar nefes aldırmayacağız.