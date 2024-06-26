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Skandal hakim Gül A.'nın büyücü ile yazışmaları ortaya çıktı! Şoke eden iddia! HSK üyesinin fotoğrafını da göndermiş

Adana ve Edirne Adliyesi'nde görev yaptığı esnada rüşvet, şantaj, tehdit ve uyuşturucu partileri gibi olaylara karışan hakim Gül A.,'nın skandalları bitmek bilmiyor. Son olarak Hakim Gül A.'nın HSK üyesinin fotoğrafını göndererek bir büyücüden yardım istediği iddia edildi. İkili arasında geçtiği iddia edilen yazışmalar da ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi 26 Haziran 2024, 08:50 Güncelleme 26 Haziran 2024, 11:19
Skandal hakim Gül A.’nın büyücü ile yazışmaları ortaya çıktı! Şoke eden iddia! HSK üyesinin fotoğrafını da göndermiş

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Kriminal Hakime Gül A. Türkiye'nin gündemine oturdu.

Geçtiğimiz ay, görev yaptığı Edirne ve Adana'da 2017 yılından bu yana şantaj, ölüm planı, tehdit, rüşvet gibi birçok suça karıştığı iddiasıyla HSK tarafından ihraç edilen kriminal hakime olayında yeni bir gelişme meydana geldi.

Tehdit ve şantaj olaylarına adı karışan Hakime Gül A. açığa alındı

BÜYÜCÜYE HSK ÜYESİNİN FOTOĞRAFLARINI GÖNDERDİ
İhraç edilen Hakim Gül A.'nın hakkında yürütülen soruşturmayla ilgili büyücülerden yardım istediği iddia edildi.

Gül A'nın hakim ve savcıların soruşturmalarına bakan HSK üyesinin fotoğrafını da bu büyücülere gönderdiği ileri sürüldü.

Gül A'nın 2019 yılında Edirne'de görev yaptığı sırada karıştığı olaylar nedeniyle kendisi ve işbirliği yaptığı kişiler hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu'na birçok şikayet yapıldığı belirlendi.

Bu şikayetler üzerine Gül A. ile ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında hazırlanan müfettiş raporunda G. A.'nın ihraç edilmesinin gerektiği belirtildi.

HSK ÜYELERİNİN FOTOĞRAFLARINI GÖNDERMİŞ
Gül A'nın konuyla ilgili bir büyücüden yardım istediği iddia edildi. Söz konusu iddiada adı geçen büyücü ve Gül A'nın yazışmaları da ortaya çıktı.

DAHA ÖNCE DE BÜYÜCÜDEN YARDIM İSTEMİŞ
G.A'nın daha önce de kendisini HSK'ya şikayet eden Avukat Kerim Kazan'ın fotoğrafını göndererek Arap büyücüden yine yardım istediği iddia edildi.

G. A.'nın avukatı Levent Göktaş'la yaptığı görüşmede de HSK müfettişlerinin kendisinin ihracını talep ettiğini belirterek Göktaş'a "Emekli olmalı mıyım" diye sorduğu da Whatsapp yazışmalarına yansıdı.

NE OLMUŞTU?
Hakim Gül A., Adana'da kiracı olarak yaşadığı sitenin yönetici Ş.L. ile 2019 yılı Eylül ayında tanıştıktan sonra birliktelik yaşamaya başladı. Kadın hakim bir gün Ş.L.'ye "benim bazı sıkıntılarım var. Sen güçlü bir erkeksin bana yardımcı olmanı istiyorum, ben daha önce Edirne'de görev yaptım. Orada görev yaparken hakkımda rüşvet iddialarında bulunduğu, sahtecilik yaptığımı söylediler. Senin beni bu suçlamalardan kurtarman, dosyalarımı kapattırman ve o kişilerden beni korumanı istiyorum" dedi.

Hukuken evli olan ve 20 yaşında oğlu olan kadın hakim, Ş.L. ile cinsel birlikteliklerinin görüntülerini kaydedip karşılıklı olarak birbirleriyle paylaştı.

Kadın hakimin başka erkeklerle de menfaat karşılığında ilişki yaşadığını öğrenen Ş.L. ayrılmak istedi. Ş. L. hakimi telefonla arayıp 4 yıl süren birlikteliklerini sona erdirip, kendisiyle irtibat kurmamasını aksi hâlde Cumhuriyet Savcılığına şikayette bulunacağını söyledi. Bunun üzerine Mayıs ayında Ş.L. tehdit edilmeye başladı.

Galericiler sitesinde bir işyerine giden Ş. L.'yi karşılayan iki kişi "sende hakime hanımın videoları varmış, bunların silmen gerekiyor. İşyerine girerken veya çıkarken öldürülebilirsin, bu işleri başkaları yapacak" dedi. Bunun üzerine Ş.L. kadın hakim hakkında şikayetçi oldu.

AKARYAKIT KAÇAKÇILIĞI DOSYASINI 500 MİLYON KARŞILIĞINDA KAPATMIŞ
Ş.L.'nin şikayeti üzerine hakim Gül A. hakkında HSK 1. Dairesi tarafından soruşturma izni verildi. Gül A.'nın Osmaniye Asliye Ceza Mahkemesinde "Akaryakıt kaçakçılığı" iddiasıyla yargılanan sanıktan beraat etmesi karşılığında 500 milyon rüşvet aldığı öne sürüldü.

Gül A.'nın yargılaması olan kişiye Edirne ilinde birlikte görev yaptığı Cumhuriyet Savcısı F.A.'nın duruşmada beraat mütalaasında bulunup beraat karan verdireceğini belirterek 500 milyon talep ederek parayı elden teslim aldığı, o Cumhuriyet Savcısının yargılanan sanık hakkında beraat kararı verilmesi yönünde talepte bulunduğu ancak o celse karar verilmeyip sonraki celsede başka bir Cumhuriyet Savcısının mahkûmiyet mütalaasında bulunmasıyla ceza aldığı ortaya çıktı.

Sanığın Hakim Gül A.'ya hem para verip hemde ceza aldığını söylemesi üzerine ise kadın hakimin "kafaya takma, istinaf sürecinde beraat kararı çıkartırız" dediği öne sürüldü.

Hakim Gül A'nın birliktelik yaşadığı Ş.L.Hakim Gül A'nın birliktelik yaşadığı Ş.L.

Hakim Gül A. hakkındaki iddialar bunlarla da sınırlı kalmadı. Gül A.'nın bir özel hastaneden reçetesiz olarak uyuşturucu özelliği bulunan ilaç temin edip içtiği, pandemi döneminde nöbeti olduğu hafta sonu adli emanetten aldığı metanfetamin maddesi ihtiva eden hapları kullanması nedeniyle nöbetini başka bir hakimle görüşerek değiştirdiği belirlendi.

Yine pandemi döneminde Hakim Gül A.'nın Adana adliyesinde bir Cumhuriyet Başsavcı vekili, bir Ağır Ceza Mahkemesi Hakimi ve bir Asliye Ceza Mahkemesi Hâkimi ile birlikte içki içip Başsavcı vekilinin adli emanet deposundan çıkarttığı metanfetamin olarak bilinen uyuşturucu kullanıp birlikte parti yaptıkları belirlendi.

İHRAÇ EDİLDİ
Adalet Bakanlığı, Adana Adliyesinde görevliyken tehdit ve şantaj olaylarına adı karışan hakim Gül A.'nın, mesleğinin nüfuz ve itibarını kullanarak yaptığı işlemler nedeniyle açığa alındığını, başka bir dosya nedeniyle de ihraç edildiğini açıkadı.

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