Başkan Erdoğan’dan Polis Akademisi Mezuniyet Töreni’nde çarpıcı mesajlar

Başkan Erdoğan, Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'nde çarpıcı mesajlar verdi.

"Ekonomimize zarar verilmesine izin vermeyeceğiz" diyen Erdoğan, "Bir cihan imparatorluğunun bakiyesi üzerine kurulan Türkiye gibi bir devleti ırkçı, lümpen faşizmin sığ sularına hapsetmeye kimsenin gücü yetmez" şeklinde konuştu. Erdoğan şöyle devam etti: Hukukun dışına çıkılarak devlete hizmet edilmez. Kanunun arkasında dolanarak, toplumda düzen sağlanmaz. Demokrasiden ödün vermiyoruz. Emperyalistlerin uşaklığını yapan teröristlerin kabusu oluyorsunuz. Son terörist ülkemiz için tehdit unsur olmaktan çıkarılana kadar mücadeleye devam edeceğiz. Terör örgütü kıpırdayamaz halde. Organize suç örgütlerine karşı elde edilen başarıları milletimiz takdirle takip etmektedir. 100 olaydan 93'ü aydınlatıldı. Kimsenin yaptığı yanına kar kalmıyor. Toplam 2 bin 525 terörist etkisiz hale getirilmiştir.



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AK Parti MYK toplantısına katılan Erdoğan, "Cumhur İttifakı'na zarar verme girişimlerine karşı dikkatli olun" uyarısı yaptı. Bahçeli de, "İttifak devam edecek" dedi.