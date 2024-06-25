PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Otomotiv güvenlik yönetmeliği: Yürürlük tarihi 31 Ağustos'a ertelendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından otomotiv sektörüne ilişkin 7 Temmuz'da uygulanmaya başlanacak Genel Güvenlik Yönetmeliği'nin yürürlük tarihi ertelendi. Buna göre, hala stokta olan ve 2 ay boyunca ithal edilecek araçlar mevcut yönetmelikle satılabilecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Haziran 2024, 00:45 Güncelleme 26 Haziran 2024, 00:47
Otomotiv güvenlik yönetmeliği: Yürürlük tarihi 31 Ağustos’a ertelendi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, otomotiv sektörüne ilişkin önemli bir karar aldı. 7 Temmuz'da uygulanmaya başlanacak Genel Güvenlik Yönetmeliği'nin yürürlük tarihi ertelendi. Böylece hala stokta olan ve 2 ay boyunca ithal edilecek araçlar mevcut yönetmelikle satılabilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın, ilgili düzenlemeye ilişkin yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikle, Genel Güvenlik Yönetmeliği'nin uygulama tarihi 7 Temmuz 2024'ten 31 Ağustos 2024'e tarihe ertelendi.

Böylece halen stokta olan ve önümüzdeki 2 ay boyunca ithal edilecek araçların mevcut güvenlik yönetmeliğiyle satışı için ek süre sağlanmış oldu.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan yarın Beştepe’de Bahçeli ile görüşecek
İmamoğlu’nun düşmanımın düşmanı dostumdur oyunu elinde patladı! Kemal Kılıçdaroğlu yemek masasını dağıttı: Mansur Yavaş ile görüştü
Vakıf Katılım
Soykırımcı İsrail’de yeni kriz patlak verdi! Katil ordusu Netanyahu’ya darbe yapacak | Eşi sara Sara Netanyahu...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Polis Akademisi Mezuniyet Töreni’nde önemli açıklamalar
Ekonomi Koordinasyon Kurulu’ndan toplantı sonrası flaş enflasyon açıklaması: Dezenflasyon başladı enflasyon hızla gerileyecek
Muhafazakâr turizmin yeni tur operatörü: Namilatour
Vincenzo Montella’dan Arda Güler açıklaması: Kararı ben vermedim
TBMM’de Google’ı terleten Siz neye razısınız? sorusu! ’Turkuvaz Medya’lı örnek: Türkiye’de toplumsal mutabakata gidiyor bu iş
Başkan Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü
İsrail ordusu panikte! Eski IDF subayı ‘Arap devletleri savaşa hazırlanıyor’ dedi: Lübnan’da hareketlilik devam ediyor
Galatasaray yeni sağ bekini Almanya’da buldu! EURO 2024’ün yıldızı Aslan olabilir... Transferde dev operasyon
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten CHP’ye tribün ve taraftar uyarısı: Umarım normalleşme ruhunu zedelemez
Ayhan Sicimoğlu’nun tokat skandalında yeni gelişme! Suç duyurusunda bulundular
15 kişinin öldüğü yangının yeni görüntüleri ortaya çıktı | Rapor açıklandı! Felakette yürek yakan detay: Beni bırak kendini kurtar
SON DAKİKA