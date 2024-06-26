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Bakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükrü ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükrü ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze'deki savaşın bölgesel düzeye yayılma riskine dikkat çekildiğini ifade eden kaynaklar, görüşmede savaşın bir an önce durması ve kalıcı ateşkes ilan edilmesi gerektiğine değinildiğini belirtti.

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Giriş Tarihi 26 Haziran 2024, 18:19 Güncelleme 26 Haziran 2024, 18:19
Bakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükrü ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükrü ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Diplomatik kaynaklar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükrü'nün telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini aktardı. Görüşmede, Gazze'deki savaşın bölgesel düzeye yayılma riskine dikkat çekildiğini ifade eden kaynaklar, görüşmede savaşın bir an önce durması ve kalıcı ateşkes ilan edilmesi gerektiğine değinildiğini belirtti.

Görüşmede, ayrıca insani yardımının kesintisiz biçimde Gazze'ye ulaşmasının önemi vurgulandığı aktarıldı.

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