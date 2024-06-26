Bakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükrü ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi





Diplomatik kaynaklar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükrü'nün telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini aktardı. Görüşmede, Gazze'deki savaşın bölgesel düzeye yayılma riskine dikkat çekildiğini ifade eden kaynaklar, görüşmede savaşın bir an önce durması ve kalıcı ateşkes ilan edilmesi gerektiğine değinildiğini belirtti.

Görüşmede, ayrıca insani yardımının kesintisiz biçimde Gazze'ye ulaşmasının önemi vurgulandığı aktarıldı.