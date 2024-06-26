Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Batı’ya çok net Filistin çağrısı: Çok geç olmadan soykırımcı İsrail’e destek vermekten vazgeçin

TERÖRLE MÜCADELEDE DESTEK ÇAĞRISI Görüşmelerde, terörizmle mücadele konusunu ele aldıklarının ve NATO'nun bu hususta somut adımlar atmasını beklediklerinin altını çizen Fidan, Türkiye'nin terörle mücadelede yıllardır çok ağır bedeller ödediğine işaret etti.





Fidan, müttefiklerin, terörle mücadelede kayıtsız şartsız Türkiye'nin yanında olmasını beklemenin en doğal hakları olduğunu söyleyerek, "(NATO) Müttefiklik, terörle mücadele gibi son derece hassas bir konuda, tüm üyelerin birbiriyle azami dayanışma içinde olmasını gerekli kılmaktadır." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Fidan, terörle mücadele konusunda verilmiş sözlerin Washington'daki NATO Zirvesi'ne kadar tamamlanması gerektiğini vurguladığını aktardı.

İsrail'in, kendi güvenliğini sağlama adı altında, tüm dünyanın gözü önünde Gazzelileri katlettiğine, milyonlarca insanı yerinden ettiğine dikkati çeken Fidan, "İsrail'e kayıtsız şartsız destek veren ülkeler, vakit çok geç olmadan bu tutumlarını gözden geçirmelidir." dedi.