İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü katliamlar küresel güvenliği de tehdit etmektedir. Bu barbarlığın sorumluları uluslararası hukuk önünde er ya da geç hesap verecektir. Gazze'deki insani felaketin sona ermesi için öncelikle acil ateşkes ve insani yardımların ulaştırılması ihtiyacı devam ediyor. Türkiye olarak bu konularda elimizden gelen ne varsa yapmaya devam edeceğiz. Kalıcı barış iki devletli çözümden geçiyor. Uluslararası toplumun artık ağırlığını koyması lazım.



KARIS: TÜRKİYE BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR



Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis, Türkiye'nin bölgesel rolüne ilişkin, "Türkiye'nin bölgemizin güvenliğine ve NATO'nun içerisindeki katkısı bizler için çok büyük bir önem taşıyor." dedi.

Estonya Cumhurbaşkanı Karis, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye ve Estonya'nın iki NATO müttefiki olduğunu hatırlatan Karis, "Türkiye'nin bölgemizin güvenliğine ve NATO'nun içerisindeki katkısı bizler için çok büyük bir önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Karis, Türkiye ile ülkesinin hem iyi zamanlarda hem kötü zamanlarda birbirini desteklemeye devam ettiğinin altını çizdi.