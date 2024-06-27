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Başkan Erdoğan ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Estonya Cumhurbaşkanı Karis ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Avrupa Birliği'ne üyeliğin stratejik hedef olduğunu vurgulan Başkan Erdoğan, "Birliğin de Türkiye'ye benzer bir perspektiften yaklaşmasının müşterek menfaatimize olduğu aşikar" ifadelerini kullandı. Öte yandan İsrail'in vahşetini kıyan Başkan Erdoğan, "Gazze'de sürdürdüğü katliamlar sadece bölgesel istikrar değil, küresel güvenliği de tehdit etmektedir" dedi.

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Giriş Tarihi 26 Haziran 2024, 19:36 Güncelleme 27 Haziran 2024, 18:21
Başkan Erdoğan ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu

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Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Estonya Cumhurbaşkanı Karis ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan, Estonya Cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısı düzenledi!

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bilim ve teknoloji, eğitim, kültür ve turizme uzanan geniş yelpazede ilişkilerimizin çeşitlendirilmesini addediyoruz. Dijital dönüşüm, dijital uygulamalar, siber savunma konularında Estonya önemli konuma sahip.



AB'YE TAM ÜYELİK STRATEJİK HEDEFİMİZ

Görüşmelerimizde bu alanda tecrübelerin paylaşımı üzerinde durduk. NATO bünyesindeki dayanışmamızın sağlam temeller üzerinde güçlenerek devam edeceğine samimiyetle inanıyorum. Türkiye-AB ilişkileri, güncel, bölgesel, küresel meseleleri ele aldık. AB'ye tam üyelik stratejik hedefimizdir. Estonya'nın da bu anlayış temelinde Türkiye'ye desteğinin artarak devam edeceğine inanıyorum.


UKRAYNA'DAKİ SAVAŞI ELE ALDIK

Görüşmelerimizde Ukrayna'daki savaşı ele aldık. Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine desteğimizin altını bir kez daha çizdim. Yıkımın bir an evvel son bulması adil, nihai çözüme ulaşılması ancak diplomasiyle mümkündür.


İSRAİL HESAP VERECEK

İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü katliamlar küresel güvenliği de tehdit etmektedir. Bu barbarlığın sorumluları uluslararası hukuk önünde er ya da geç hesap verecektir. Gazze'deki insani felaketin sona ermesi için öncelikle acil ateşkes ve insani yardımların ulaştırılması ihtiyacı devam ediyor. Türkiye olarak bu konularda elimizden gelen ne varsa yapmaya devam edeceğiz. Kalıcı barış iki devletli çözümden geçiyor. Uluslararası toplumun artık ağırlığını koyması lazım.


KARIS: TÜRKİYE BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis, Türkiye'nin bölgesel rolüne ilişkin, "Türkiye'nin bölgemizin güvenliğine ve NATO'nun içerisindeki katkısı bizler için çok büyük bir önem taşıyor." dedi.

Estonya Cumhurbaşkanı Karis, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye ve Estonya'nın iki NATO müttefiki olduğunu hatırlatan Karis, "Türkiye'nin bölgemizin güvenliğine ve NATO'nun içerisindeki katkısı bizler için çok büyük bir önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Karis, Türkiye ile ülkesinin hem iyi zamanlarda hem kötü zamanlarda birbirini desteklemeye devam ettiğinin altını çizdi.



BAŞKAN RESMİ TÖRENLE KARŞILADI

Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, Türkiye'ye resmi ziyarette bulundu.


Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis'i resmi törenle karşıladı.

ONURUNA RESMİ YEMEK VERİLECEK

Erdoğan, Karis ile görüşmesinin ardından mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenlendi. Toplantının ardından onuruna resmi yemek verilecek.

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