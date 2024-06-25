Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıkladı: Turhan Çömez hakkında suç duyurusu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle İyi Parti Milletvekili Turhan Çömez hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıklayarak şu sözlere yer verdi:

"Haklarında koruma kararı olan ve kuruluştan izinsiz ayrılan iki çocuğumuzla kurguladığı ve yasa dışı gerçekleştirdiği yayındaki iddialar ile ilgili halihazırda adli ve hukuki süreçler devam etmektedir.

Ancak Turhan Çömez, çocuklarımızla bu yayını gerçekleştirerek hem devam etmekte olan adli ve hukuki süreçlerin güvenliğini tehlikeye sokmuştur hem de çocuklarımızın daha fazla zarar görmesine sebep olmuştur. Gizlilikle ve titizlikle yürütülen soruşturmalara dair bilgileri bu şekilde yayınlayan bu kişinin çocukların can güvenliğini tehlikeye attığı unutulmamalıdır.