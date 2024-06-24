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35 kuduz köpeği Şanlıurfa'dan Ankara'ya taşıyan Buket Özgünlü Boyacı hakkında flaş karar!

Son dakika haberi! Şanlıurfa’daki bir barınakta kuduz olduğu iddia edilen 35 köpeği alıp Ankara'ya taşıyan ve tutuklanan Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü Boyacı tahliye edildi.

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Giriş Tarihi 24 Haziran 2024, 16:14 Güncelleme 24 Haziran 2024, 16:17
35 kuduz köpeği Şanlıurfa’dan Ankara’ya taşıyan Buket Özgünlü Boyacı hakkında flaş karar!

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Şanlıurfa'daki bir barınakta kuduz olduğu iddia edilen 35 köpeği alıp Ankara'ya taşıyan ve tutuklanan Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü Boyacı tahliye edildi.


NE OLMUŞTU?
Mama lobisi ve hayvanperestlerin çözümsüzlüğe sürüklediği başıboş köpek sorunu 'kuduz' tehlikesini de beraberinde getiriyor.

Şanlıurfa'da kuduz karantinası ilan edilen bölgeden topladığı köpekleri Ankara'ya getiren Buket Özgünlü (Köpekvelisi) başkenti karıştırmıştı. Özgünlü'nün yönettiği hesaplardan Şanlıurfalılara hakaretler yağdırıldı, seviyesizce "Kanlıurfa ve peygamberler değil katiller şehri" denildi.


Gözaltına alınan Buket Özgünlü Boyacı çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

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