35 kuduz köpeği Şanlıurfa’dan Ankara’ya taşıyan Buket Özgünlü Boyacı hakkında flaş karar!

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Şanlıurfa'daki bir barınakta kuduz olduğu iddia edilen 35 köpeği alıp Ankara'ya taşıyan ve tutuklanan Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü Boyacı tahliye edildi.



NE OLMUŞTU?

Mama lobisi ve hayvanperestlerin çözümsüzlüğe sürüklediği başıboş köpek sorunu 'kuduz' tehlikesini de beraberinde getiriyor.